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26 марта 2023, статьяОбзоры

Что смотрят в мире: топ-10 крупных киноновинок марта

Захватывающий триллер про «Тетрис» с Ефремовым, эксцентричный детектив с Дженнифер Энистон и лучшая часть «Крика» – изучаем новые фильмы мирового проката в обзоре самых интересных премьер этого марта

«Крик 6»

Кадр из фильма «Крик 6»

После эпического возвращения Призрачного лица, устроившего очередную кровавую резню в несчастном городишке Вудсборо, сестры Карпентер и пара их выживших друзей переехали в Нью-Йорк, надеясь обрести здесь долгожданный покой. Но безжалостный маньяк объявляется вновь, а вместе с ним — и новые жертвы.

Крик 6
2023/СШАтриллердетективужасы
Моя оценка

Воскрешение культовых франшиз чаще всего не оправдывает надежд, если даже они у кого-то и возникают. Продолжение постмодернистского слэшера от Уэса Крэйвена стало приятным исключением из этого правила. В руках режиссерского дуэта Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта обновленный «Крик», остроумно обыгрывающий штампы жанра и события предыдущих частей, выходит на уровень постиронии и смешит куда сильнее, чем пугает. Не потому, что так плохо, а потому, что так задумано. Новая глава обрадует фанатов еще большим количеством крови и изощренных убийств, хитро придуманной интригой и вышедшей на первый план Дженной Ортегой — шестой «Крик» уже называют лучшей частью из всей серии.

«Шазам! Ярость богов»

Пока киновселенная DC готовится к масштабным переменам под руководством Джеймса Ганна, на мировые экраны вышло продолжение комедии о подростке Билли Бэтсоне, который с помощью волшебного слова «Шазам!» умеет превращаться в супергероя с внешностью Закари Ливая. На этот раз Билли вместе со своими сводными братьями и сестрами вступает в схватку с нимфами — дочерями титана Атланта.

Шазам! Ярость богов
2023/СШАкомедиябоевикприключенияфэнтези
Моя оценка

Авторы сиквела постарались сохранить легкость и игривость первой части, украсив его артефактами древнегреческой мифологии, отсылками к «Форсажу» и «Властелину колец», а также божественной Хелен Миррен в компании Люси Лью и одной из самых многообещающих молодых актрис Голливуда Рэйчел Зеглер. Увы, скомканный сюжет, однообразие спецэффектных битв, общая вторичность и, как следствие, крайне скромные сборы фильма лишь подтверждают тот факт, что кинокомиксам необходима встряска. Верим, что Ганн не подведет!

«Крид 3»

Покорив мир бокса, Адонис Крид ушел на покой, чтобы погрузиться в счастливую семейную жизнь. Тем временем, из тюрьмы выходит его друг детства Дэмиан, некогда талантливый боксер, загубивший свою карьеру. Радостная встреча героев постепенно переходит в противостояние — куда более серьезное, чем то, что разворачивается на ринге.

«Крид 3» — третья часть боксерской франшизы, наследующей великому «Рокки». Правда, в отличие от первых двух фильмов, Бальбоа на экране мы не увидим — непобедимый, но неудержимо стареющий Сталлоне на этот раз ограничился ролью продюсера. Лента стала первой режиссерской работой исполнителя главной роли Майкла Б. Джордана — и весьма удачной. Следуя формуле успеха, Джордан распределил почти равные пропорции между человеческой драмой, боксерской зрелищностью и штампами, без которых редко обходятся любые спортивные картины.

Крид 3
2023/СШАдрамаспорт
Моя оценка

«Внутри»

Немо — вор высочайшего класса, специализирующийся на предметах искусства и готовый к любым сложностям. Но когда очередное ограбление идет не по плану, мастер оказывается в ловушке роскошного высокотехнологичного пентхауса на Таймс-сквер, практически без еды, воды и связи.

На то, чтобы узнать, по зубам ли Немо такой вызов, зрителю отводится всего полтора часа, но смотреть на Уиллема Дефо в этом клаустрофобном триллере хочется целую вечность. Дебютный фильм Василиса Кацуписа, во-первых, знакомит нас с этим новым и любопытным греческим режиссером (не Йоргосом Лантимосом единым!), а, во-вторых, напоминает удручающий факт — у Дефо почему-то до сих пор нет «Оскара». Наблюдая за тем, как филигранно артист сводит своего героя к безумию, становится очевидно, что как минимум номинацию Дефо заслужил.

Внутри
2023/Бельгия, Германия, Греция, Великобритания, Швейцариядраматриллер
Моя оценка

«Бостонский душитель»

Кадр из фильма «Бостонский душитель»

В 1962 году Бостон накрывает волной ужасающих убийств. Жертвы — одинокие женщины, изнасилованные и задушенные в своих квартирах. Связь между ними замечает журналистка местной газеты Лоретта Маклафлин. Мечтая писать о действительно важных событиях, а не обозревать тостеры в разделе для домохозяек, она упрашивает редактора дать ей шанс. Вскоре из маленькой заметки вырастает настоящее расследование, которое Лоретта ведет вместе с более опытной коллегой Джин Коул.

Тревожный ретро-детектив с Кирой Найтли и Кэрри Кун, вдохновленный реальной историей о бостонском маньяке, напрашивается на сравнения с «Зодиаком» или «Пленницами». Тягучее повествование, утопая в дыме от бесконечных сигарет во рту героини Найтли, на ощупь продвигается к разгадке страшного дела — впрочем, не менее туманной. Куда более явственно авторам удается прорисовать феминистскую составляющую этой истории об отчаянной женщине, прорвавшейся сквозь систему и беспросветный сексизм общества.

Бостонский душитель
2023/СШАдрамаисторическийкриминал
Моя оценка

«Лютер: Павшее солнце»

Идрис Эльба возвращается в роли Джона Лютера в полнометражном продолжении сериала о блестящем детективе со сложной судьбой. Находясь за решеткой, герой терзается тем, что так и не смог поймать киберзлодея, который не только продолжает издеваться над ним лично, но и терроризирует весь Лондон. Лютер должен закончить дело и разобраться с психопатом, и никакая тюрьма ему не преграда.

Поклонники полицейской детективной драмы с мрачной атмосферой и запутанными играми в кошки-мышки будут рады новой встрече с Лютером, не утратившим своей харизмы и бесстрашия перед злом. В роли антагониста выступает Энди Серкис, чей гипнотизирующий голос и взгляд с фирменной безуминкой может стать весомым аргументом в пользу фильма, который фанаты посчитали все же совсем необязательным и во многом проигрывающим оригиналу.

Лютер: Павшее солнце
2023/США, Великобританиядрамадетективкриминал
Моя оценка

«Хороший человек»

У Эллисон впереди долгая и счастливая жизнь: на носу свадьба с любимым, в карьере большие перспективы. Но трагический несчастный случай, уносящий жизни двух близких ей людей, в одночасье переворачивает все — в тот роковой день Эллисон была за рулем, и именно она отвлеклась на навигатор в те самые секунды… Спустя годы чувство вины все еще гложет девушку, любимую работу заменили антидепрессанты, а единственным человеком, который может спасти героиню от саморазрушения, оказывается отец ее бывшего жениха.

На главные роли в свою четвертую инди-драму звезда «Клиники» Зак Брафф позвал Флоренс Пью и Моргана Фримана, у которых получился неожиданно органичный и эмоциональный дуэт. Но солирует здесь все же Пью, роль для которой Брафф написал еще в те времена, когда они были парой. От нежности влюбленного взгляда до падения в суицидальную депрессию — актриса убедительна во всем. Браффу же в очередной раз удается говорить на душераздирающие темы с такой легкостью, что разговор выходит не угнетающим, а самым что ни на есть духоподъемным и жизнеутверждающим.

Хороший человек
2023/СШАдрама
Моя оценка

«Тетрис»

Кадр из фильма «Тетрис»

В 1988 году не слишком успешный предприниматель Хэнк Роджерс узнает о существовании игры под названием «Тетрис». Отныне падающие друг на друга пиксельные геометрические фигурки завладевают сознанием Хэнка, и теперь он должен сделать все, чтобы получить лицензию на издание потенциального мирового хита. Прилетев в Москву, он знакомится с создателем диковинной головоломки — советским программистом Алексеем Пажитновым.

История извилистого пути «Тетриса» сквозь железный занавес — это и судебная драма с большим количеством юридического жаргона, и кислотный политический триллер, снятый, кажется, на скорости максимального 29-го уровня той же игры. Помимо удовольствия от наблюдения за тандемом Тэрона Эджертона и Никиты Ефремова, нас ждет по-веселому легкомысленное путешествие в эпоху Холодной войны, с лихими погонями от КГБ и ностальгическим саундтреком.

Тетрис
2023/СШАдраматриллербиография
Моя оценка

«Подземелья и драконы: Воровская честь»

Экранизация культовой ролевой игры (да-да, той самой, которую так любили Майк, Лукас, Уилл и Дастин в «Очень странных делах») разворачивается в мире фэнтезийной вселенной, в которой эльфы и гномы уживаются с рыцарями и магами. По сюжету, банда разномастных воров во главе с бардом Элгиным отправляется искать украденную реликвию, а заодно спасать мир.

Для тех, кто знаком с оригинальной игрой, авторы припасли множество пасхалок, а все остальные оценят динамичные, но не утомляющие приключения, юмор в духе «Стражей галактики» и богатую хореографию экшен-сцен. Кроме того, «Подземелья и драконы» могут похвастаться на редкость объемными героями в исполнении обаятельного Криса Пайна, боевой Мишель Родригес, интересной и фактурной Софии Лиллис, а также Хью Гранта, который явно наслаждается обретенной с возрастом свободой от амплуа голубоглазого красавчика.

Подземелья и драконы: Воровская честь
2023/СШАбоевикприключенияфэнтези

«Убийство в Париже»

Кадр из фильма «Убийство в Париже»

Раскрыв однажды загадочное убийство на яхте, детективы-любители Ник и Одри Шпиц уже не могут остановиться и хотят открыть свое сыскное агентство. Но судьба подкидывает им задачки и без этого — очередным делом супругов становится похищение их друга прямо со свадьбы на частном острове. Таинственное расследование приводит чету Шпицев во Францию.

Вторая часть эксцентричного детектива с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон отлично подойдет, чтобы скрасить время в ожидании новых фильмов об Эркюле Пуаро и Бенуа Бланке. Россыпь любимых артистов в ослепительных нарядах, захватывающие дух тропические локации и щемящий сердце Париж во всей своей красе — а паркуа бы и не па?

Убийство в Париже
2023/СШАкомедиябоевикдетективкриминал
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