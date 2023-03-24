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24 марта 2023, новость

Муж Бритни Спирс заявил о готовности сняться с ней в кино

Сэм Асгари утверждает, что его жена гениальная актриса
Бритни Спирс и Сэм Асгари | Источник: Rex / Fotodom.ru

Супруг Бритни Спирс Сэм Асгари заявил, что готов сняться с певицей в фильме. Об этом пишет TMZ.

Муж Спирс утверждает, что она гениальная актриса. Также Асгари признался, что у него уже есть несколько идей для потенциальных проектов с исполнительницей. По словам актера, он хотел бы сыграть в комедийном боевике с супругой. Асгари считает, что мог бы выполнять трюки со Спирс без помощи каскадеров.

Бритни Спирс уже появлялась в кино в качестве актрисы. Звезду можно увидеть в таких проектах, как «Лузеры», «Перекрестки», «Сабрина — маленькая ведьма». Также певица озвучивала персонажа в мультсериале «Симпсоны».

Бритни Спирс вышла замуж за своего бойфренда фитнес-тренера и актера Сэма Асгари 9 июня 2022 года. Этот брак стал для певицы третьим.

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