Муж Бритни Спирс заявил о готовности сняться с ней в кино

Муж Спирс утверждает, что она гениальная актриса. Также Асгари признался, что у него уже есть несколько идей для потенциальных проектов с исполнительницей. По словам актера, он хотел бы сыграть в комедийном боевике с супругой. Асгари считает, что мог бы выполнять трюки со Спирс без помощи каскадеров.