Сын актера Стивена Сигала стал гражданином РФ

Доминик Сигал (фото: соцсети)

Сын голливудского актера Стивена Сигала, у которого уже есть российское гражданство, Доминик вслед за отцом получил гражданство РФ. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее о том, что у 33-летнего сына звезды экранов есть российский паспорт, было неизвестно.

Также СМИ сообщали, что сын Стивена Сигала начал встречаться с российской моделью. Пара была замечена в одном из ресторанов Москвы.

Напомним, в марте Стивен Сигал принял участие в учредительном съезде Международного движения русофилов и назвал себя русским на миллион процентов. Он также подчеркнул, что у его отца были русские корни, и сам он вырос в русской семье.