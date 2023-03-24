Киану Ривз рассказал о «синяках и боли» на съемках «Джона Уика»

По словам артиста, каскадеры несколько раз получали травмы на съемочной площадке. «Однажды я допустил ошибку — я разбил голову джентльмену. Это действительно отстой. Одного парня сбила машина. Ему пришлось ехать в больницу, но сейчас с ним все в порядке», — вспоминает Ривз.

Актер признает, что создание фильмов о Джоне Уике требует определенных физических затрат. Он также утверждает, что члены съемочной группы действительно заботятся друг о друге, что имеет большое значение. «Все это для того, чтобы сказать: вам действительно нужно быть осторожным. Но это здорово, что все [на съемочной площадке] присматривают друг за другом. Действительно, есть некоторые синяки и боль», — поделился он.