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24 марта 2023, новость

Киану Ривз рассказал о «синяках и боли» на съемках «Джона Уика»

Актер отметил, что создание фильмов о Джоне Уике требует определенных физических затрат
Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Актер Киану Ривз в беседе с ComicBook рассказал о несчастных случаях на съемках франшизы «Джон Уик».

По словам артиста, каскадеры несколько раз получали травмы на съемочной площадке. «Однажды я допустил ошибку — я разбил голову джентльмену. Это действительно отстой. Одного парня сбила машина. Ему пришлось ехать в больницу, но сейчас с ним все в порядке», — вспоминает Ривз.

Актер признает, что создание фильмов о Джоне Уике требует определенных физических затрат. Он также утверждает, что члены съемочной группы действительно заботятся друг о друге, что имеет большое значение. «Все это для того, чтобы сказать: вам действительно нужно быть осторожным. Но это здорово, что все [на съемочной площадке] присматривают друг за другом. Действительно, есть некоторые синяки и боль», — поделился он.

Боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли официально вышел в российский прокат. Фильм получил 93-процентный рейтинг «свежести» на агрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes, сформированном на основе 100 публикаций в прессе.

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