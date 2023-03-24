Орбакайте не появилась на премьере фильма со своим участием

Кадр из фильма «Любовь-морковь: Восстание машин»

Певица и актриса Кристина Орбакайте пропустила премьеру фильма «Любовь-морковь: Восстание машин». Об этом пишет «МК».

Режиссер проекта Андрей Волгин объяснил, что отсутствие артистки связано с тем, что она на гастролях.

На премьере появился исполнитель главной мужской роли Гоша Куценко. «Я посмотрел, сколько у меня ролей, Википедия говорит — 169. Но на самом деле у меня шесть ролей. Я сыграл женщину, ребенка, задорного старика, сыграл в "Инсомнии". А остальные 164 роли — это одно кино, потому что я играл себя», — признался актер.

Первый фильм киносерии «Любовь-морковь» вышел на экраны в 2007 году и рассказывал о супругах с проблемами в отношениях. Пара решает обратиться к психологу, а после сеанса муж и жена меняются телами. Продолжение — «Любовь-морковь 2» — увидело свет год спустя, в нем герои оригинальной картины поменялись телами со своими детьми, а в «Любови-Моркови 3» 2011 года — с родителями.