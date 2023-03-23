На премьеру «Чебурашки» в Эстонии продали практически все билеты

Чебурашка

На премьеру российского фильма «Чебурашка» в эстонском городе Нарва удалось продать практически все билеты, пишет РИА «Новости».

«В среду на премьеру "Чебурашки" в Нарве были проданы почти все билеты в кинотеатре Apollo Kino Astri. Также запланированы еще три сеанса в субботу и четыре – в воскресенье. Фильм идет на русском языке с субтитрами на эстонском», — рассказали в эстонской сети кинотеатров.

По данным СМИ, российскую ленту покажут только в Нарве, так как именно этот эстонский город густонаселен русскоговорящими людьми. Многие местные жители после просмотра фильма отметили качественную актерскую игру Сергея Гармаша, который исполнил роль садовника Гены.