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23 марта 2023, новость

На премьеру «Чебурашки» в Эстонии продали практически все билеты

Как сообщили представители киносети, фильм идет на русском языке с эстонскими субтитрами
Чебурашка

На премьеру российского фильма «Чебурашка» в эстонском городе Нарва удалось продать практически все билеты, пишет РИА «Новости».

«В среду на премьеру "Чебурашки" в Нарве были проданы почти все билеты в кинотеатре Apollo Kino Astri. Также запланированы еще три сеанса в субботу и четыре – в воскресенье. Фильм идет на русском языке с субтитрами на эстонском», — рассказали в эстонской сети кинотеатров.

По данным СМИ, российскую ленту покажут только в Нарве, так как именно этот эстонский город густонаселен русскоговорящими людьми. Многие местные жители после просмотра фильма отметили качественную актерскую игру Сергея Гармаша, который исполнил роль садовника Гены.

Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами. В картине также снялись Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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