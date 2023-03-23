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23 марта 2023, новость

Павел Воля заявил, что ему «шикарно» работается с женой

Шоумен поделился впечатлениями от совместной работы над новым реалити-шоу
Ляйсан Утяшева и Павел Воля | Источник: PersonaStars

Комик и телеведущий Павел Воля рассказал, как ему работается вместе с женой Ляйсан Утяшевой. Соответствующее видео гимнастка опубликовала в своем Telegram-канале.

Воля заявил, что ему «шикарно» работать вместе с Утяшевой. По словам артиста, пара прекрасно чувствует себя и в кадре, и вне кадра. «Мы носим нашу одежду, наслаждаемся временами. Все классно», — сообщил комик.

Ранее стало известно, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали ведущими реалити-шоу «Выжить в Дубае». В проекте будет две команды — звезды российского шоу-бизнеса и люди, ни разу не бывавшие за границей. Участники будут соревноваться друг другом в различных испытаниях. Сообщалось, что от результатов заданий будет зависеть, в каких условиях будут жить герои программы. Дата премьеры шоу неизвестна.

Ранее Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу. В начале февраля шоумен сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом, где он выступит шоураннером. По задумке авторов, проект расширит галерею разнообразных реалити канала, в которой уже успешно существуют «Звезды в Африке», «Влюбись, если сможешь» и «Вызов».

Съемки начались в марте в пустыне Руб-эль-Хали. 

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