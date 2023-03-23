Юлия Пересильд пожаловалась на «гигантский стресс» от самопроб

Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд рассказала в соцсетях, что съемки самопроб и «визиток» всегда становятся для нее «гигантским стрессом».

«Я делаю это не просто с трудом, а с трудом колоссальным. У меня никогда это не получается. Я очень злюсь, бросаю телефоны в стену. Для меня это гигантский стресс – хуже, чем по-настоящему прийти на пробы или на встречу с режиссером», — подчеркнула Пересильд.

Она также дала фанатам советы, как правильно делать «губы уточкой». По словам Пересильд, для этого нужно выдвинуть губы вперед, немного втянуть щеки и открыть глаза как можно шире.