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23 марта 2023, новость

Юлия Пересильд пожаловалась на «гигантский стресс» от самопроб

Актриса призналась, что съемка «визитки» на телефон дается ей сложнее, чем обычные пробы
Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд рассказала в соцсетях, что съемки самопроб и «визиток» всегда становятся для нее «гигантским стрессом».

«Я делаю это не просто с трудом, а с трудом колоссальным. У меня никогда это не получается. Я очень злюсь, бросаю телефоны в стену. Для меня это гигантский стресс – хуже, чем по-настоящему прийти на пробы или на встречу с режиссером», — подчеркнула Пересильд.

Она также дала фанатам советы, как правильно делать «губы уточкой». По словам Пересильд, для этого нужно выдвинуть губы вперед, немного втянуть щеки и открыть глаза как можно шире.

Ранее стало известно, что Пересильд сыграет императрицу Елизавету I в документально-художественном фильме «Императрицы». В центре сюжета «Императриц» Екатерина I, Анна Иоанновна и главная героиня — Елизавета I. Режиссер проекта — Андрей Кравчук. Фильм станет вторым в цикле «Русь» после картины «Петр I. Последний царь и первый император».

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