Водонаева, Самбурская и другие посетили премьеру фильма с Киану Ривзом

В Москве состоялся светский показ новой части боевика о неутомимом киллере с Киану Ривзом в главной роли «Джон Уик 4».
По сюжету, Джон Уик выходит на финишную прямую к победе над Правлением кланов и своей свободе. Но сначала ему предстоит сразиться с новым противником, за которым стоит могущественный мировой альянс и силы, превращающие старых друзей в заклятых врагов.
Гостями премьеры и первыми зрителями стали Алена Водонаева, Настасья Самбурская, Ксения Суркова, Екатерина Кабак, Дмитрий Красилов, Виктория Дайнеко, Анна Банщикова, Владимир Яглыч, Олег Гаас, Алена Чехова, Ирина Хакамада и другие.
«Джон Уик 4» в широком прокате в 23 марте.