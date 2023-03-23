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23 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Водонаева, Самбурская и другие посетили премьеру фильма с Киану Ривзом

Смотрите фоторепортаж с красной дорожки светского показа боевика «Джон Уик 4»
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В Москве состоялся светский показ новой части боевика о неутомимом киллере с Киану Ривзом в главной роли «Джон Уик 4».

По сюжету, Джон Уик выходит на финишную прямую к победе над Правлением кланов и своей свободе. Но сначала ему предстоит сразиться с новым противником, за которым стоит могущественный мировой альянс и силы, превращающие старых друзей в заклятых врагов.

Гостями премьеры и первыми зрителями стали Алена Водонаева, Настасья Самбурская, Ксения Суркова, Екатерина Кабак, Дмитрий КрасиловВиктория Дайнеко, Анна Банщикова, Владимир ЯглычОлег Гаас, Алена Чехова, Ирина Хакамада и другие.

«Джон Уик 4» в широком прокате в 23 марте.

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