Водонаева, Самбурская и другие посетили премьеру фильма с Киану Ривзом

В Москве состоялся светский показ новой части боевика о неутомимом киллере с Киану Ривзом в главной роли « Джон Уик 4 ».

По сюжету, Джон Уик выходит на финишную прямую к победе над Правлением кланов и своей свободе. Но сначала ему предстоит сразиться с новым противником, за которым стоит могущественный мировой альянс и силы, превращающие старых друзей в заклятых врагов.