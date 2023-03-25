Бандиты и пирожные: актеры «И снова здравствуйте!» представили новый сезон

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В Москве прошла презентация второго сезона сериала «И снова здравствуйте!». Звезды комедийного боевика Денис Власенко и Татьяна Струженкова побывали в одноименной кофейне, которая открылась в одном из столичных ЖК, представили новые серии и попробовали тематические позиции из меню, среди которых, например, пирожные «Взрыв мусса» и «Киллер на час», а также коктейль «Сразу в рай».

Шоу, которое вышло зимой 2022 года и было тепло встречено зрителями, войдя по итогам исследования Кино Mail.ru в пятерку лучших российских сериалов, рассказывает о бандите Борисе (Андрей Мерзликин). Тот хотел отойти от дел и стать кондитером, но эти планы разрушил начальник Анатолий Владимирович (Алексей Серебряков), заказавший убийство Бориса. Впрочем, герой неожиданно воскрес, стал бессмертным и отправился мстить обидчикам вместе со студентом-медиком Артемом (Власенко) и дочерью бизнесмена Кристиной (Струженкова).

В беседе с журналистами и блогерами актеры поделились впечатлениями от съемок второго сезона, отметив, что в продолжении зрителей ждет больше романтики, экшена и эффектных сцен. По словам Татьяны Струженковой, в первом сезоне для нее было испытанием ездить на машине, потому что она не умела водить, но во втором им с Денисом пришлось выполнять гораздо более опасные трюки, причем с одного дубля.

Мы ехали в машине вдвоем, больше никого не было, все окна закрыты, у нас в ушах секретные беруши, замазанные телесным гримом, чтобы их не было видно, а сзади, прямо за пассажирскими сиденьями должно было взрываться стекло. Денис Власенко