Крюков играет Станиславского в фильме Шахназарова: первые кадры и трейлер

Сценарий фильма, главными героями которого станут реальные исторические личности — режиссер Константин Станиславский и писатель Владимир Гиляровский, написан по мотивам произведений последнего, а также вдохновлен творчеством Артура Конан Дойла. Действие развернется в Москве 1902 года.

По сюжету, Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна» и обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым.