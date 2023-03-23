Наверх
23 марта 2023, фоторепортажСъемки

Крюков играет Станиславского в фильме Шахназарова: первые кадры и трейлер

В новом кинопроекте российского режиссера, где реальные исторические личности попадут в необычные обстоятельства, снялись также Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Александр Олешко и другие звезды — смотрите первые фото и трейлер
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Киноконцерн «Мосфильм» и «Каропрокат» представили новый проект режиссера Карена Шахназарова — костюмированный приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырех». 

Сценарий фильма, главными героями которого станут реальные исторические личности — режиссер Константин Станиславский и писатель Владимир Гиляровский, написан по мотивам произведений последнего, а также вдохновлен творчеством Артура Конан Дойла. Действие развернется в Москве 1902 года.

По сюжету, Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна» и обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым. 

Во время загрузки произошла ошибка.

Главные роли в фильме «Хитровка. Знак четырех» исполняют Константин Крюков (Станиславский) и Михаил Пореченков (Гиляровский). Также в ленте снялись Евгений Стычкин, Александр Олешко, Анфиса Черных, Алексей Вертков, Иван Колесников и другие.

Картина выйдет в широкий прокат 18 мая.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Михаил Пореченков
Евгений Стычкин
Карен Шахназаров
Анфиса Черных
Александр Олешко
Алексей Вертков
Хитровка. Знак четырех
Константин Крюков
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Режиссер Шахназаров объяснил, почему не хочет работать со звездами КВН
Безрукова, Чадов, Муцениеце: звезды на закрытии «Горький fest»
Муцениеце, Куркова и юные звезды на кинофестивале: фоторепортаж
Куркова, Снаткина: звезды на открытии кинофестиваля Пореченкова
Шахназаров рассказал, что у него есть роль для Джонни Деппа
Пореченков раскритиковал «Битву экстрасенсов» из-за шарлатанов
Прилучный, Безрукова, Хлынина: звезды на закрытии Горький fest
Пегова, Пореченков на открытии памятной доски Алексею Балабанову
Российским звездам устроили кинопоказ в шахте
Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Банщикова, Корешков, Чурина с дочерью на закрытии кинофестиваля
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Новые трейлеры
Три мушкетера: Д’Артаньян
Дублированный трейлер
Мерзлая земля
Трейлер
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Тизер (2 сезон, англ.)
Колотушка
Трейлер
За полчаса до весны
Трейлер
Руби Гиллман
Трейлер (англ.)
Наводнение
Трейлер
Мальдивы подождут
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь