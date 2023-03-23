Крюков играет Станиславского в фильме Шахназарова: первые кадры и трейлер

Киноконцерн «Мосфильм» и «Каропрокат» представили новый проект режиссера Карена Шахназарова — костюмированный приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырех».
Сценарий фильма, главными героями которого станут реальные исторические личности — режиссер Константин Станиславский и писатель Владимир Гиляровский, написан по мотивам произведений последнего, а также вдохновлен творчеством Артура Конан Дойла. Действие развернется в Москве 1902 года.
По сюжету, Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна» и обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым.
Главные роли в фильме «Хитровка. Знак четырех» исполняют Константин Крюков (Станиславский) и Михаил Пореченков (Гиляровский). Также в ленте снялись Евгений Стычкин, Александр Олешко, Анфиса Черных, Алексей Вертков, Иван Колесников и другие.
Картина выйдет в широкий прокат 18 мая.