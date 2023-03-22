Нейросеть «оживила» героев «Простоквашино»

Нейросеть Midjourney показала, как выглядели бы главные герои популярного мультфильма «Трое из Простоквашино» в реальной жизни. Результатами работы искусственного интеллекта поделился Telegram-канал «Нейросеть видит».

Дядя Федор и его мама по версии нейросети Midjourney / Источник: Telegram-канал «Нейросеть видит»

Дядя Федор стал грустным веснушчатым мальчиком, а почтальон Печкин лишился своей знаменитой ушанки (зато приобрел роскошные усищи вместо фирменной «щеточки»). Папа Дяди Федора все так же окладисто бородат, как в мультфильме, а вот мама заметно «омолодилась» и выглядит не намного старше своего сына.

Почтальон Печкин и Галчонок по версии нейросети Midjourney / Источник: Telegram-канал «Нейросеть видит»

Животные — Кот Матроскин, Пес Шарик и Галчонок — полностью утратили антропоморфные черты и в целом выглядят обычными зверями, если не считать красного шарфика на шее кота.

Пес Шарик и Кот Матроскин по версии нейросети Midjourney / Источник: Telegram-канал «Нейросеть видит»