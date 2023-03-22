Наверх
22 марта 2023, новость

Ивар Калныньш резко отреагировал на обвинения в неблагодарности

Латвийский актер заявил, что он ничего не должен Советскому Союзу
Ивар Калныньш | Источник: Legion-Media.ru

Латвийский артист Ивар Калныньш ответил россиянам, укорившим его в отсутствии благодарности к стране, в которой он состоялся как профессионал.

«Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все". Я говорю: "Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен". Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников», – резко отреагировал на критику в свой адрес артист, выступая на телеканале RTVI.

Актерская карьера Калныньша берет свое начало в советское время. В далеком 1972 году на экраны вышла первая картина с его участием — «Петерс». С того времени артист успел сняться в более 100 фильмах и сериалах. Практически все из них имеют отношение к СССР и России: «ТАСС уполномочен заявить», «Не стреляйте в белых лебедей», «Зимняя вишня» и многие другие.

Ранее Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино. Артист сообщил, что уже сыгранные роли в российских проектах перестали быть для него значимыми.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Зимняя вишня
ТАСС уполномочен заявить…
Живущий в США внук Пугачевой напишет музыку к российскому фильму
Не стреляйте в белых лебедей
Ивар Калныньш
Правила голосования на «Евровидении» для России назовут к маю
Уехавший из России Назаров сыграл первый спектакль в Израиле
Веру Брежневу показали на российском детском телеканале
Анатолий Белый пожаловался на «жуткие потоки ненависти из России»
Муз-ТВ опроверг выступление Макса Барских на премии телеканала
Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником»
Судзиловская выступила перед участниками спецоперации
Анатолий Белый сыграет Сталина в израильской постановке
В России отреагировали на взлом эфира ряда телеканалов
В Риге отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой
Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру
Ахеджакова выступит за рубежом после отмены спектаклей в «Современнике»
Чулпан Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции
Из сериала «Мажор» вырезали сцены с Верой Брежневой
Иван Ургант выпустил новую песню
Депутат нейросетью заменила Брыльску в «Иронии судьбы» на Талызину
Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России
Басилашвили заступился за Ахеджакову после отмены спектакля
Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах
Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции
Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии
Тина Канделаки прокомментировала санкции против Джима Керри
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью»
Актер сериала «След» отправился на спецоперацию
Никита Пресняков ответил на сообщения о своей мобилизации
Disney закрыла свои соцсети и сайты в России
Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок
Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»
Не имеющие брони и отсрочки артисты могут быть мобилизованы
Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Новые трейлеры
Три мушкетера: Д’Артаньян
Дублированный трейлер
Мерзлая земля
Трейлер
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Тизер (2 сезон, англ.)
Колотушка
Трейлер
За полчаса до весны
Трейлер
Руби Гиллман
Трейлер (англ.)
Наводнение
Трейлер
Мальдивы подождут
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь