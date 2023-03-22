Ивар Калныньш резко отреагировал на обвинения в неблагодарности

Ивар Калныньш | Источник: Legion-Media.ru

Латвийский артист Ивар Калныньш ответил россиянам, укорившим его в отсутствии благодарности к стране, в которой он состоялся как профессионал.

«Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все". Я говорю: "Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен". Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников», – резко отреагировал на критику в свой адрес артист, выступая на телеканале RTVI.

Актерская карьера Калныньша берет свое начало в советское время. В далеком 1972 году на экраны вышла первая картина с его участием — «Петерс». С того времени артист успел сняться в более 100 фильмах и сериалах. Практически все из них имеют отношение к СССР и России: «ТАСС уполномочен заявить», «Не стреляйте в белых лебедей», «Зимняя вишня» и многие другие.