Пресняков рассказал о «дельных советах» от Агутина для «Голоса»

Певец Владимир Пресняков-мл. в беседе с «Телепрограммой» признался, что советовался с Леонидом Агутиным для съемок в вокальном телепроекте «Голос».
«Он [Агутин] все рассказывал, делился тонкостями и "волшебством". Так что я, можно сказать, был в курсе всего, приходя сюда. Ну и перед тем, как сесть в красное кресло, конечно, мы поболтали еще часочков тридцать. По телефону. Дал мне много дельных советов», — рассказал Пресняков.
Пресняков стал наставником «Голоса» в одиннадцатом сезоне шоу «Голос», стартовавшем в начале марта на «Первом канале», вместе с Полиной Гагариной, Бастой и Антоном Беляевым.
Ведущей новых выпусков стала Яна Чурикова, ранее уже успешно выступившая в этой роли в детской версии популярного шоу. Напомним, осенью 2022 стало известно о решении бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева взять творческий отпуск.