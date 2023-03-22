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22 марта 2023, новость

Пресняков рассказал о «дельных советах» от Агутина для «Голоса»

Занявший кресло наставника певец признался, что советовался с предшественником
Владимир Пресняков на съемках шоу «Голос»

Певец Владимир Пресняков-мл. в беседе с «Телепрограммой» признался, что советовался с Леонидом Агутиным для съемок в вокальном телепроекте «Голос».

«Он [Агутин] все рассказывал, делился тонкостями и "волшебством". Так что я, можно сказать, был в курсе всего, приходя сюда. Ну и перед тем, как сесть в красное кресло, конечно, мы поболтали еще часочков тридцать. По телефону. Дал мне много дельных советов», — рассказал Пресняков.

Пресняков стал наставником «Голоса» в одиннадцатом сезоне шоу «Голос», стартовавшем в начале марта на «Первом канале», вместе с Полиной Гагариной, Бастой и Антоном Беляевым

Ведущей новых выпусков стала Яна Чурикова, ранее уже успешно выступившая в этой роли в детской версии популярного шоу. Напомним, осенью 2022 стало известно о решении бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева взять творческий отпуск

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