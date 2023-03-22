Пресняков рассказал о «дельных советах» от Агутина для «Голоса»

«Он [Агутин] все рассказывал, делился тонкостями и "волшебством". Так что я, можно сказать, был в курсе всего, приходя сюда. Ну и перед тем, как сесть в красное кресло, конечно, мы поболтали еще часочков тридцать. По телефону. Дал мне много дельных советов», — рассказал Пресняков.