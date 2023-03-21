Топ-8 продолжений сериалов, которых мы дождались в марте

«Мандалорец», 3 сезон, со 2 марта

Мандалорец

Много Педро Паскаля не бывает! Только что мы следили за приключениями его героя в экранизации знаменитой видеоигры «Одни из нас», теперь актер радует своим возвращением в космическом вестерне из вселенной «Звездных войн». В третьем сезоне «Мандалорца» суровый, неразговорчивый и угрюмый наемник Дин Джарин вновь воссоединится с милым ушастым малышом Грогу.

Первые зрители признаются, что их ожидания сбылись, и отмечают превосходные экшен-сцены, высокого уровня графику, живые диалоги и насыщенность событиями. Разработкой третьего сезона занимается по-прежнему Джон Фавро.

«Перри Мейсон», 2 сезон, с 7 марта

Детективный нуар о частном сыщике в элегантной шляпе (Мэттью Риз) вернулся после двухлетнего перерыва. Сериал основан на внушительном цикле романов Эрла Стэнли Гарднера, так что, несмотря на задержку, у сценаристов не было кризиса идей. В первом сезоне потертый жизнью детектив занимался поисками похитителей и жестоких убийц младенца.

В свежих эпизодах Перри Мейсон взялся за расследование дела об убийстве нефтяного наследника. Действие происходит в знакомом уже Лос-Анджелесе 1930-х, где царит чарующе мрачная атмосфера.

«Почка», 2 сезон, с 8 марта

Драмеди с харизматичной антигероиней вернулось с новой энергией. В первом сезоне напористая и бессовестная взяточница Наталья Кустова всеми правдами и неправдами искала себе почку. В продолжении героиня одержима новой целью — помочь соседу по диализу Мише. Его мать умерла на операционном столе во время пересадки органа, который достался Кустовой. Теперь Наталья готова на все, чтобы обеспечить почками семьдесят с лишним человек, стоящих в листе ожидания перед Михаилом.

7.3 Почка 2022 / Россия 18+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Большое преимущество сериала — удачный кастинг. Любовь Аксенова блистательно играет маленький беспощадный локомотив, все сносящий на своем пути. Над вторым сезоном работала та же команда: шоураннер — Авдотья Смирнова, сценаристы Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, последняя выступила режиссером всех серий.

«Тед Лассо», 3 сезон, с 16 марта

Усатый тренер, прибывший из Америки, чтобы возродить былой успех британской футбольной команды «Ричмонд», по-прежнему проявляет сердечность даже там, где ее не ждут, и видит в людях только лучшее. Правда, в третьем сезоне Теду Лассо придется обойтись без помощника Нейта, переметнувшегося к команде-конкуренту.

Доброе шоу завоевало зрительскую любовь, признание критиков и ворох престижных теленаград для исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса. Пока нет точных данных, будет ли третий сезон последним, зато совершенно ясно, что он сохранит немного сентиментальный, но неизменно позитивный настрой.

«Тень и кость», 2 сезон, с 17 марта

Королевство Равка разделено пополам гигантским каньоном, кишащим чудовищами. У сироты Алины Старковой обнаруживается мощная сила заклинательницы солнца, способная объединить страну. В основанном на романах писательницы Ли Бардуго сериале жанр фэнтези эффектно соединен с эстетикой Российской империи. Проявляется этот колорит внезапно, например, обладателей магических способностей здесь называют «гришами» – вот так, с маленькой буквы.

Славянской альтернативой «Игре престолов» сериал не стал, зато порадовал выражением moya tsaritza и шикарным Беном Барнсом в злодейском амплуа. Во втором сезоне сила Алины Старковой будет еще мощнее, но за это ей придется заплатить свою цену.

«Шершни», 2 сезон, с 25 марта

Кадр из сериала «Шершни» (2 сезон)

Напряженный триллер рассказывает о выживании девчонок-футболисток в непролазном лесу, куда упал потерпевший крушение самолет. В дикой местности благополучные и успешные девочки внезапно обернулись практически героинями «Повелителя мух», и расхлебывать последствия своих поступков им придется долго. Повзрослевшие героини так и не справились с полученными травмами и живут с оглядкой на прошлое, одновременно не желая о нем вспоминать.

Кроме захватывающей интриги (что же случилось в лесу?), сериал привлекает мощным актерским составом. В роли выживших спортсменок выступают звезды 90-х: Кристина Риччи, Мелани Лински и Джульетт Льюис.

«Наследники», 4 сезон, с 27 марта

С 2018 года отношения внутри клубка ядовитых змей, названного по ошибке семьей Рой, приковывают наше внимание накалом страстей и неоднозначными персонажами – действительно есть что-то завораживающее в героях, способных бесконечно предавать, подхалимничать и строить козни.

7.1 Наследники 2018 / США 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

И к четвертому сезону в семействе медиамагната Логана (Брайан Кокс) шекспировские страсти не утихают. В финале предыдущих серий было заявлено такое острое противостояние, что новый (и заключительный!) сезон может стать самым кровопролитным. Для начала наследникам Кендаллу (Джереми Стронг), Шив (Сара Снук) и Роману (Киран Калкин) предстоит пережить удар под дых от своего могущественного отца.

«Ривердэйл», 7 сезон, с 30 марта

Мистический сериал о молодых людях, живущих в маленьком городке, полном опасных и мрачных тайн, выходит с 2017 года. За время своего существования он получил достойное звание «подросткового "Твин Пикса"», успел привлечь и даже разочаровать тысячи поклонников. В основе «Ривердэйла» лежат комиксы Archie, откуда, кстати, вышла героиня еще одного популярного сериала Сабрина Спеллман («Леденящие душу приключения Сабрины»).

В конце марта 2023 завершится небольшая эпоха: седьмой сезон «Ривердэйла» станет последним, что для его преданных зрителей событие одновременно и грустное, и сверхожидаемое.