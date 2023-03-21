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21 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма

Анимацию «Коты Эрмитажа» представили принимавшие участие в озвучке Полина Гагарина и Роман Курцын
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18
фотографий
18
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера мультфильма «Коты Эрмитажа». По красной дорожке прошли звезды, озвучившие ключевых персонажей анимации, — Полина Гагарина и Роман Курцын.

Павел Прилучный, также принимавший участие в работе над лентой, не смог посетить показ лично, вместо него по красной дорожке прошли супруга Зепюр Брутян с детьми Тимофеем и Мией.

«Здесь нет моего изображения, но есть мой голос, вместе с режиссером мы нашли интересный тембр для моего героя кота Макса, — передает пресс-служба слова Прилучного. — Мне кажется, прикольно получилось. И вообще я люблю озвучивать мультфильмы, потому что мои дети потом их с удовольствием смотрят и пересматривают по несколько раз».

«Коты Эрмитажа» — мультфильм о знаменитых четвероногих обитателях петербургского Зимнего дворца. Главный герой — кот Винсент, — спасающийся от наводнения в старинном клавесине вместе с мышью Морисом и попадающий в петербургский Эрмитаж, где знакомится с элитным кошачьим отрядом, столетиями охраняющим произведения искусства от мышей и прочих вредителей.

Гостями вечера и первыми зрителями «Котов Эрмитажа» стали Бедрос Киркоров с внуками, Владимир Маркони с детьми, Екатерина Кабак, Владимир Сычев с семьей, Наталья Земцова, Игорь Миркурбанов, Елена Борщева, Олеся Судзиловская, Алена Чехова, Юлия Беретта, Дмитрий Красилов и другие.

В широкий прокат мультфильм «Коты Эрмитажа» выйдет 23 марта.

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