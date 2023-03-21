Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма

Павел Прилучный , также принимавший участие в работе над лентой, не смог посетить показ лично, вместо него по красной дорожке прошли супруга Зепюр Брутян с детьми Тимофеем и Мией.

«Здесь нет моего изображения, но есть мой голос, вместе с режиссером мы нашли интересный тембр для моего героя кота Макса, — передает пресс-служба слова Прилучного. — Мне кажется, прикольно получилось. И вообще я люблю озвучивать мультфильмы, потому что мои дети потом их с удовольствием смотрят и пересматривают по несколько раз».