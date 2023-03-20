Веру Брежневу показали на российском детском телеканале

Вера Брежнева

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Веру Брежневу 19 марта показали на российском детском телеканале «Карусель». Певица появилась в выпуске передачи «Спокойной ночи, малыши!», который был снят в 2019 году.

Певица уехала из России после начала военной спецоперации на Украине и продолжила выступать за границей. 17 марта стало известно, что песни ряда исполнителей, включая Брежневу, попали под запрет ротации на российских радиостанциях.