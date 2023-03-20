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20 марта 2023, новость

Лолита поделилась впечатлениями от съемок у Бондарчука

Певица исполнила одну из главных ролей в сериале «Актрисы»
Лолита Милявская в сериале «Актрисы»

Артистка Лолита Милявская поделилась в беседе с изданием «7 дней» впечатлениями от съемок в проекте Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы».

Милявская призналась, что Бондарчук поразил ее строгостью. Она не видела подобной дисциплины ни на одной съемочной площадке.

В сериале Лолита исполнила роль директора театра Ольги. Она назвала свою героиню жесткой женщиной с проблемами в личной жизни.

«Она человек, смирившийся с участью второй жены. И это нелегкая судьбина. Персонаж вроде был понятный, но непростой. Главная сложность в том, что я сама по-другому устроена. Я из тех, кто никогда не будет второй и не станет никого возводить на пьедестал», — объяснила певица.

Ранее вышел трейлер сериала «Актрисы». Проект будет разделен на три акта, между которыми пройдет три года, что позволит проследить за судьбой героев во времени. Он расскажет о частной жизни актеров и, возможно, разрушит некоторые стереотипы зрителей, привыкших считать звезд экрана людьми беззаботными и беспечными. Главные роли, помимо Милявской, исполнили Светлана ХодченковаЕлена НиколаеваПолина Пушкарук. Также в 10-серийной драме появятся Сергей ГилевАнтон Риваль, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова и другие.

Премьера сериала «Актрисы» состоится 30 марта на платформах Wink и «Кинопоиск».

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