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18 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Энистон повторила культовый образ Монро на премьере в Париже

Актриса представила криминальную комедию «Убийство в Париже»
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Дженнифер Энистон вместе с коллегами Адамом Сэндлером, Дэни Буном, Мелани Лоран и другими представила фильм «Убийство в Париже».

Премьера состоялась в столице Франции, на мосту Дебийи. Актеры вместе с режиссером комедийного боевика Джереми Гареликом позировали на фоне Эйфелевой башни. 

На красной дорожке Дженнифер Энистон появилась в длинном нюдовом платье, усыпанном кристаллами. Меховая накидка, которой актриса дополнила наряд, недвусмысленно намекает, что совпадения неслучайны, и аутфит является прямой отсылкой к легендарному образу Мэрилин Монро, в котором главная блондинка Голливуда появилась в 1962 году на праздновании юбилея президента США Джона Кеннеди. Именно тогда Монро исполнила для главы государства собственную, ставшую знаменитой версию песни Happy Birthday To You. 

«Убийство в Париже» — это сиквел комедии «Убийство на яхте». По сюжету, полицейский из Нью-Йорка Ник Шпиц и его жена Одри, в оригинальной ленте раскрывшие загадочное убийство на яхте, уже не могут остановиться и спустя четыре года пытаются открыть собственное детективное агентство.

Однажды они получают приглашение на свадьбу своего друга Махараджи, однако там супругов поджидают очередные неприятности: жених похищен, и за него требуют выкуп. Под подозрением — каждый из гламурных гостей праздника, включая саму невесту. Расследование приводит Шпицев в Париж.

Онлайн-премьера «Убийства в Париже» состоится 31 марта.

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