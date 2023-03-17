Наверх
17 марта 2023, фоторепортажСъемки

Жизневский приступил к съемкам нового фильма про Майора Грома

Первый съемочный день был посвящен сцене тюремного бунта
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой «Кинопоиска»

В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Майор Гром: Игра», который станет продолжением картины «Майор Гром: Чумной Доктор» и ее приквела «Майор Гром: Трудное детство». 

Действие картины разворачивается спустя год после событий оригинального «Майора Грома» и победы над Чумным Доктором. Теперь главному герою, майору полиции Грому, предстоит столкнуться с новым суперзлодеем.

Отмечается, что первый съемочный день был посвящен масштабной экшен-сцене. По сюжету, Игорь Гром (в исполнении Тихона Жизневского) и его напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин) оказались посреди тюремного бунта. Полицейским противостояла целая толпа вырвавшихся из камер преступников. Съемки проходили на территории закрытого следственного изолятора «Кресты».

К своим ролям в «Игре» вернутся также Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и другие актеры. Режиссерское кресло занял Олег Трофим, снимавший предыдущие части франшизы по комиксам студии Bubble.

Съемки картины «Майор Гром: Игра» планируется завершить осенью 2023 года. Дата премьеры пока не называется.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Майор Гром: Игра
Олег Трофим
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Любовь Аксенова
Майор Гром: Чумной Доктор
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Александр Сетейкин
Майор Гром: Трудное детство
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Алексей Маклаков
Тихон Жизневский
Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте
Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как доводила до слез режиссера
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Звезда «Мумии» вспомнил, как едва не погиб на съемках
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
Мерзликин и Толкалина вернулись в продолжении «И снова здравствуйте!»
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода
Внучка Талызиной рассказала о съемках в откровенных сценах
Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году
Повзрослевшая Пуговка появится в новых «Папиных дочках»
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино
Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде
Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме
Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Ковальчук и Александрова вместе снялись в сериале «Екатерина»
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару
Дженнифер Лопез едва не сорвалась со скалы на съемках фильма
Джерард Батлер вспомнил, как травмировал Хилари Суэнк на съемках
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Появились первые фото с актерами новых «Папиных дочек»
Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии
Басков и Лазарев вернулись к съемкам популярного музыкального шоу
Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
Аверин и Усатова снимаются в продолжении «Склифосовского»
О Майкле Джексоне снимут байопик
Гусева, Долина, Катина на съемках нового сезона популярного шоу
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
Создатели сериала «Фандорин. Азазель» показали главного героя
Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Бортич и Майков играют дочь и отца в новом фильме: первые кадры
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом
Прилучный с женой Брутян вместе появятся в сериале: первые фото
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика
Новые трейлеры
Наводнение
Трейлер
Мальдивы подождут
Трейлер
Актрисы
Трейлер
Мизантроп
Дублированный трейлер
Снегирь
Трейлер
Американец китайского происхождения
Тизер (англ.)
Русалочка
Трейлер (англ.)
Супербратья Марио. Фильм
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь