Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове

Режиссер Федор Бондарчук рассказал в беседе с изданием «Ведомости» о своих новых проектах.
Бондарчук сообщил, что вместе продюсером Сергеем Кальварским разрабатывает фильм про рок-музыканта Игоря Талькова. Режиссер не поделился подробностями проекта. Рабочее название картины «Тальков».
Тальков стал известен в 1987 году после выступления на фестивале «Песня года» с композицией Давида Тухманова «Чистые пруды». Позже он основал группу «Спасательный круг». 6 октября 1991 года Тальков был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Также Бондарчук готовит сериал о строительстве небоскреба «Башня Федерация».
«Сериал под рабочим названием "Федерация" о людях, которые создавали "Москва-сити". О том периоде, когда построили «Башню Федерация», действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект», — рассказал Бондарчук.
Ранее сообщалось о выходе первого трейлера сериала «Актрисы», снятого Федором Бондарчуком по сценарию супруги Паулины Андреевой. Главные роли в проекте исполнили Светлана Ходченкова, Лолита Милявская, Елена Николаева, Полина Пушкарук, также в нем появятся Сергей Гилев, Антон Риваль, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова и другие. Премьера состоится в конце марта.