Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове

Федор Бондарчук | Источник: PersonaStars

Режиссер Федор Бондарчук рассказал в беседе с изданием «Ведомости» о своих новых проектах.

Бондарчук сообщил, что вместе продюсером Сергеем Кальварским разрабатывает фильм про рок-музыканта Игоря Талькова. Режиссер не поделился подробностями проекта. Рабочее название картины «Тальков».

Тальков стал известен в 1987 году после выступления на фестивале «Песня года» с композицией Давида Тухманова «Чистые пруды». Позже он основал группу «Спасательный круг». 6 октября 1991 года Тальков был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Также Бондарчук готовит сериал о строительстве небоскреба «Башня Федерация».