Российские зрители отдали бы победу «Аватару 2» на «Оскаре 2023»

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Проект Кино Mail.ru провел опрос среди пользователей по итогам минувшей 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Зрителям предложили проголосовать за своих фаворитов среди официальных номинантов в главной категории премии – «Лучший фильм». Всего на «Оскар 2023» в этой номинации претендовали десять картин 2022 года, а победителем стала лента «Все везде и сразу».

Официальному же фильму-победителю «Оскара 2023» – «Все везде и сразу» – досталось 14% голосов россиян, таким образом он оказался на третьем месте в топе фаворитов. Еще 13% респондентов отдали бы победу в номинации «Лучший фильм» военной ленте «На Западном фронте без перемен» от Netfilx.

Кроме того, 57% участников опроса отметили, что каждый год интересуются премией «Оскар» и ее результатами.