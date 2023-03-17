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17 марта 2023, новость

Российские зрители отдали бы победу «Аватару 2» на «Оскаре 2023»

Кино Mail.ru предложил зрителям проголосовать за фильмы-номинанты прошедшей премии «Оскар» и выбрать лучший по их мнению
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Проект Кино Mail.ru провел опрос среди пользователей по итогам минувшей 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Зрителям предложили проголосовать за своих фаворитов среди официальных номинантов в главной категории премии – «Лучший фильм». Всего на «Оскар 2023» в этой номинации претендовали десять картин 2022 года, а победителем стала лента «Все везде и сразу».

Согласно результатам опроса Кино Mail.ru, большинство голосов (33%) российские зрители отдали картине «Аватар: Путь воды» – долгожданному сиквелу фантастического фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Второе место по количеству голосов (17%) занял фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Лента также является сиквелом – продолжением голливудского кинохита 1986 года «Лучший стрелок». 

Официальному же фильму-победителю «Оскара 2023» – «Все везде и сразу» – досталось 14% голосов россиян, таким образом он оказался на третьем месте в топе фаворитов. Еще 13% респондентов отдали бы победу в номинации «Лучший фильм» военной ленте «На Западном фронте без перемен» от Netfilx. 

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Остальные голоса распределились среди фильмов-номинантов следующим образом: «Банши Инишерина» (8%), «Элвис» (4%), «Треугольник печали» (4%), «Фабельманы» (3%), «Тар» (2%), «Говорят женщины» (2%). 

Кроме того, 57% участников опроса отметили, что каждый год интересуются премией «Оскар» и ее результатами.

Всего в голосовании приняли участие более 3 тысяч пользователей.

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