5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн

Главный хит российского проката 2023 года до сих пор не посмотрел только ленивый, но теперь причин отказывать себе в таком удовольствии не осталось совсем: Чебурашка уже у вас дома — онлайн!

7.9 Чебурашка 2023 / Россия 6+ комедия семейный Моя оценка Хочу посмотреть

История об ушастом пушистом зверьке, знакомом с детства каждому из нас, погружает в яркое путешествие из благоухающей апельсинами рощи в живописный приморский городок, фактурой для которого послужили красочные виды российского юга. Добрая сказка для всей семьи, в которой старые герои получают новое воплощение благодаря любимым артистам, вызовет ностальгию и восторг у взрослых, а неуклюжий, но уж очень милый Чебурашка завоюет любовь даже самых маленьких зрителей.

Если вы соскучились по пикантности «Пятидесяти оттенков серого», хмурому антуражу «Сумерек» и романтическим историям в духе «Постучись в мою дверь», необязательно пересматривать классику — «Непослушная» обещает удовлетворить все ваши потребности.

6.4 Непослушная 2023 / Россия 18+ драма мелодрама эротика Моя оценка Хочу посмотреть

В новой мелодраме с Александром Петровым нашлось место и эротическим экспериментам с шибари, и очаровательному сиба-ину, и даже экоповестке. По сюжету, Эля (вторая большая роль звезды «Капельника» Анастасии Резник) — студентка-экоактивистка, которая пытается спасти Битцевский лес от посягательств самоуверенного и наглого миллиардера Матвея, планирующего постройку небоскреба. По законам жанра, между двумя противоположностями вспыхнет страсть со всеми вытекающими, а все принципы гордой и недоступной девушки будут испытаны в самом жестком виде.

Если сексуальным экспериментам вы предпочитаете разговоры по душам, а старая школа впечатляет куда больше новых звезд, то романтическая комедия «Знакомство родителей» — ваш выбор.

Конечно, главная причина смотреть фильм — его актерский состав. Ричард Гир, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон и Уильям Х. Мэйси подают пример красивого старения, находятся в прекрасной профессиональной форме и способны дать фору своим более молодым, хотя тоже обаятельным коллегам — Эмме Робертс и Люку Брейси. Актеры мастерски разыгрывают разговорные дуэты, меняются партнерами и переходят к перекрестным перепалкам так, что за этим как минимум интересно наблюдать. И немного грустить по уходящей молодости…

Опытный пилот Броуди Торранс спасает пассажиров попавшего в шторм самолета, сажая его на небольшой остров. Но беда не приходит одна, и несчастных людей берут в заложники повстанцы, контролирующие местность. Единственный человек, способный помочь Торрансу в спасательной миссии, — преступник Луи Гаспаре, которого перевозили на этом же самолете.

Приключенческий боевик с Джерардом Батлером работает словно машина времени: соединяя лучшие традиции фильмов про авиакатастрофы с боевиками о пиратах и террористах южных морей, он дарит отчетливое ощущение фильма из 1980-х. Впрочем, с присущими им лучшими качествами — брутальностью, хорошей динамикой, интересной интригой, разнообразием событий и поворотов.

6.8 Крушение 2023 / США, Великобритания 16+ триллер боевик Моя оценка Хочу посмотреть

В четвертой главе своего мужского разговорника участники «Квартета И» возвращают нас в далекий 2019 год — в то безмятежное субботнее утро, когда друзья в очередной раз собираются, чтобы выпить шампанского и обсудить животрепещущие темы: женщин, выпивку, концерты, отношения с родителями и многое-многое другое.