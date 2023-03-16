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16 марта 2023, новость

Как озвучивали «щелкунов» в сериале «Одни из нас»: появилось забавное видео

В ролике актеры издают пугающие звуки, похожие на короткие щелчки

В Сети появилось видео, на котором актеры Мисти Ли и Фил Коватс озвучивают персонажей «щелкунов» для сериала «Одни из нас».

Щелкуны — это люди, зараженные грибом кордицепсом, практически потерявшие человеческий облик и превратившиеся в монстров наподобие зомби. Из-за массивных грибных наростов на голове они ничего не видят, но хорошо слышат и издают странные и пугающие звуки, похожие на короткие щелчки.

Впервые смертоносные монстры появляются во втором эпизоде «Одних из нас»: главные герои Элли (Белла Рэмси), Джоэл (Педро Паскаль) и Тесс (Анна Торв) встречаются с ними в заброшенном музее.

«Одни из нас» — фантастический сериал HBO о постапокалиптическом мире, населенном опасными полулюдьми-полугрибами, которые могут убивать живых в считанные секунды. Шоу, основанное на одноименной компьютерной игре, стартовало 15 января 2023 года, стало одним из самых популярных и высоко оцененных проектов HBO и было продлено на второй сезон.

Почему все в восторге от сериала «Одни из нас»
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