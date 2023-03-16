Как озвучивали «щелкунов» в сериале «Одни из нас»: появилось забавное видео

В Сети появилось видео, на котором актеры Мисти Ли и Фил Коватс озвучивают персонажей «щелкунов» для сериала «Одни из нас».
Щелкуны — это люди, зараженные грибом кордицепсом, практически потерявшие человеческий облик и превратившиеся в монстров наподобие зомби. Из-за массивных грибных наростов на голове они ничего не видят, но хорошо слышат и издают странные и пугающие звуки, похожие на короткие щелчки.
Впервые смертоносные монстры появляются во втором эпизоде «Одних из нас»: главные герои Элли (Белла Рэмси), Джоэл (Педро Паскаль) и Тесс (Анна Торв) встречаются с ними в заброшенном музее.
«Одни из нас» — фантастический сериал HBO о постапокалиптическом мире, населенном опасными полулюдьми-полугрибами, которые могут убивать живых в считанные секунды. Шоу, основанное на одноименной компьютерной игре, стартовало 15 января 2023 года, стало одним из самых популярных и высоко оцененных проектов HBO и было продлено на второй сезон.