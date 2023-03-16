Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи «Чебурашки» в реальности

К выходу на онлайн-платформах рекордсмена российского проката — фильма «Чебурашка» — редакция «Кино Mail.ru» попросила нейросеть Midjourney показать как выглядели бы герои, знакомые всем по детской книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», если бы перестали быть вымышленными и жили среди нас. Что из этого получилось — на картинках ниже.

Крокодил Гена

Крокодил Гена так и остался крокодилом. А вот от его доброты (и гармошки) не осталось и следа. Зато посмотрите, какой он важный и артистичный. Вылитый конферансье! Или мафиози?

Крокодил Гена по версии нейросети

Чебурашка

Нейросеть решила, что Чебурашка в нашей реальности — это трогательная обезьянка с мудрым и печальным взглядом. Кажется, она сейчас выдаст что-то многозначительное вроде: «Да пребудет с тобой сила».

Чебурашка по версии нейросети

Шапокляк

Ридикюль и крыска Лариска на месте, а вот Старуха Шапокляк какая-то жуткая. Эту расфуфыренную бабулю легко представить героиней хоррора, нашептывающей заклинания в мрачном готическом особняке.

Старуха Шапокляк по версии нейросети

Лев Чандр

Добродушный лев Чандр явно — романтик, возможно — шотландец и, скорее всего, подрабатывает ростовой куклой... А еще нам показалось, в человеческом обличье он стал похожим на Вина Дизеля, обросшего волосами и бородой...

Лев Чандр по версии нейросети

Девочка Галя и пес Тобик

Девочка Галя стала похожей на юную принцессу, а бездомный щенок Тобик, кажется, побывал в собачьей парикмахерской.

Девочка Галя и Тобик по версии нейросети

Обезьянка Мария Францевна

Цирковую обезьянку Марию Францевну искусственный интеллект словно насильно запихнул в розовые комбинезоны, а потом отругал. Плохая Мария Францевна!

Обезьянка Мария Францевна по версии нейросети

Девочка Маруся

А отличница Маруся выдает себя за очень капризную Красную Шапочку! Или за Минни Маус...

Девочка Маруся по версии нейросети

Жираф Анюта

А вот жирафа Анюта претерпела несколько трансформаций и стала странным существом... Кроме того, нейросеть внезапно одарила ее герберами и усыпала веснушками. Зато длинные ресницы остались!

Жираф Анюта по версии нейросети