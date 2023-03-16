Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи «Чебурашки» в реальности

К выходу на онлайн-платформах рекордсмена российского проката — фильма «Чебурашка» — редакция «Кино Mail.ru» попросила нейросеть Midjourney показать как выглядели бы герои, знакомые всем по детской книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», если бы перестали быть вымышленными и жили среди нас. Что из этого получилось — на картинках ниже.
Крокодил Гена
Крокодил Гена так и остался крокодилом. А вот от его доброты (и гармошки) не осталось и следа. Зато посмотрите, какой он важный и артистичный. Вылитый конферансье! Или мафиози?
Чебурашка
Нейросеть решила, что Чебурашка в нашей реальности — это трогательная обезьянка с мудрым и печальным взглядом. Кажется, она сейчас выдаст что-то многозначительное вроде: «Да пребудет с тобой сила».
Шапокляк
Ридикюль и крыска Лариска на месте, а вот Старуха Шапокляк какая-то жуткая. Эту расфуфыренную бабулю легко представить героиней хоррора, нашептывающей заклинания в мрачном готическом особняке.
Лев Чандр
Добродушный лев Чандр явно — романтик, возможно — шотландец и, скорее всего, подрабатывает ростовой куклой... А еще нам показалось, в человеческом обличье он стал похожим на Вина Дизеля, обросшего волосами и бородой...
Девочка Галя и пес Тобик
Девочка Галя стала похожей на юную принцессу, а бездомный щенок Тобик, кажется, побывал в собачьей парикмахерской.
Обезьянка Мария Францевна
Цирковую обезьянку Марию Францевну искусственный интеллект словно насильно запихнул в розовые комбинезоны, а потом отругал. Плохая Мария Францевна!
Девочка Маруся
А отличница Маруся выдает себя за очень капризную Красную Шапочку! Или за Минни Маус...
Жираф Анюта
А вот жирафа Анюта претерпела несколько трансформаций и стала странным существом... Кроме того, нейросеть внезапно одарила ее герберами и усыпала веснушками. Зато длинные ресницы остались!