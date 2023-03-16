«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука

10-серийный проект будет разделен на три акта, между которыми пройдет три года, что позволит проследить за судьбой героев во времени. Он расскажет о частной жизни актеров и, возможно, разрушит некоторые стереотипы зрителей, привыкших считать звезд экрана людьми беззаботными и беспечными.