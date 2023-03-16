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16 марта 2023, новость

«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука

Новый проект, посвященный частной жизни актеров, готовится к премьере в конце марта

В преддверии премьеры нового сериала «Актрисы», снятого Федором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой, опубликован первый, полный напряжения и драматизма трейлер.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике появились исполнительницы главных ролей — Светлана Ходченкова, Лолита Милявская, Елена Николаева, Полина Пушкарук, — а также Сергей Гилев, Антон Риваль, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова и другие.

10-серийный проект будет разделен на три акта, между которыми пройдет три года, что позволит проследить за судьбой героев во времени. Он расскажет о частной жизни актеров и, возможно, разрушит некоторые стереотипы зрителей, привыкших считать звезд экрана людьми беззаботными и беспечными.

Премьера сериала «Актрисы» состоится 30 марта на платформах Wink и «Кинопоиск».

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