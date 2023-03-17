Иван Янковский получил приз как самый оригинальный актер

Иван Янковский, Гавриил Гордеев на фестивале Original+

Самые ожидаемые сериальные новинки сезона

В Москве в рамках Фестиваля контента стриминговых платформ Original+ представили самые ожидаемые оригинальные сериалы российских платформ — лучшие из них получили награды. Работы оценивали две группы жюри — эксперты в сфере кино и представители различных СМИ.

За два дня на фестивале показали 9 новых проектов от разных стримингов: комедию нижегородских кинематографистов «На дне» (Premier), социальную драму о поисковых отрядах «Плейлист волонтера» (Okko), где главную роль исполнил Иван Янковский, драму о токсичных отношениях «Жить жизнь» (Start), которую среди прочих представила исполнительница одной из ролей Дарья Мороз, а также историческое полотно об эпидемии оспы в годы правления Екатерины Великой «Царская прививка» от онлайн-кинотеатра «Смотрим».

Кому достались награды

Триумфатором фестиваля Original+ стал сериал «Плейлист волонтера»: он получил Приз жюри СМИ, Специальный приз от Гильдии кастинг-директоров России за подбор оригинального актерского ансамбля, а также награду в номинации «Оригинальная музыка». Кроме того, Иван Янковский был отмечен в категории «Оригинальный актер».

Иван Янковский играет волонтера в сериале Фото со съемок

В аналогичной женской номинации лучшими были названы все четыре актрисы комедии «Бэби-тур» — Анна Котова, Лина Миримская, Анастасия Попова и Мария Осипова. Также проект получил диплом жюри СМИ «За формулировку русской мечты» и приз за оригинальный сценарий, написанный Василием Сигаревым.

Еще один диплом от жюри СМИ — «За безумие в юморе» — достался комедии «Дело о пропавшей деревне», а прошлогодняя криминальная драма «ЮЗЗЗ» была отмечена за «Оригинальный эксперимент с контентом» — за шаурмичную, открытую в Ростове-на-Дону «по мотивам» сериала.