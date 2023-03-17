Иван Янковский получил приз как самый оригинальный актер

Самые ожидаемые сериальные новинки сезона
В Москве в рамках Фестиваля контента стриминговых платформ Original+ представили самые ожидаемые оригинальные сериалы российских платформ — лучшие из них получили награды. Работы оценивали две группы жюри — эксперты в сфере кино и представители различных СМИ.
За два дня на фестивале показали 9 новых проектов от разных стримингов: комедию нижегородских кинематографистов «На дне» (Premier), социальную драму о поисковых отрядах «Плейлист волонтера» (Okko), где главную роль исполнил Иван Янковский, драму о токсичных отношениях «Жить жизнь» (Start), которую среди прочих представила исполнительница одной из ролей Дарья Мороз, а также историческое полотно об эпидемии оспы в годы правления Екатерины Великой «Царская прививка» от онлайн-кинотеатра «Смотрим».
Среди других новых проектов: социальная комедия Федора Стукова «Бэби-тур» (Kion), мелодрама о любви в военное время «В парке Чаир» (Кино1ТВ), военная драма с Александром Яценко и Андреем Смоляковым «Операция “Неман”» (Wink), мокьюментари-комедия «Дело о пропавшей деревне», спродюсированная Сергеем Светлаковым (IVI), а также один из самых ожидаемых сериалов весны — драма о закулисье кино и театра «Актрисы» («Кинопоиск», Wink). Первый трейлер с участием Светланы Ходченковой и Лолиты Милявской уже появился в Сети.
Кому достались награды
Триумфатором фестиваля Original+ стал сериал «Плейлист волонтера»: он получил Приз жюри СМИ, Специальный приз от Гильдии кастинг-директоров России за подбор оригинального актерского ансамбля, а также награду в номинации «Оригинальная музыка». Кроме того, Иван Янковский был отмечен в категории «Оригинальный актер».
В аналогичной женской номинации лучшими были названы все четыре актрисы комедии «Бэби-тур» — Анна Котова, Лина Миримская, Анастасия Попова и Мария Осипова. Также проект получил диплом жюри СМИ «За формулировку русской мечты» и приз за оригинальный сценарий, написанный Василием Сигаревым.
Еще один диплом от жюри СМИ — «За безумие в юморе» — достался комедии «Дело о пропавшей деревне», а прошлогодняя криминальная драма «ЮЗЗЗ» была отмечена за «Оригинальный эксперимент с контентом» — за шаурмичную, открытую в Ростове-на-Дону «по мотивам» сериала.
Главного же приза Original+ — «Оригинальный сериал» — удостоился проект продюсера Валерия Тодоровского, режиссера Федора Бондарчука и сценаристки Паулины Андреевой «Актрисы». Кроме того, Бондарчука отметили наградой «Оригинальное режиссерское видение» — награду за него забрал сын кинематографиста Сергей Бондарчук-мл..