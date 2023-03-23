15 лет спустя: что стало с девочками из группы и сериала «Ранетки»

Анна Руднева (Анна Прокопьева в сериале)

Анна Руднева в сериале «Ранетки»

В группе «Ранетки». Хрупкая большеглазая Аня Руднева играла на ритм-гитаре, пела, писала тексты и музыку и являлась, несомненно, неформальным лидером группы, образованной в 2005 году. 21-летняя девушка покинула коллектив в 2011-м, из-за конфликта с продюсером Сергеем Мильниченко, и это событие стало началом конца суперуспешного герлз-бэнда.

В сериале «Ранетки». В первом сезоне, вышедшем в 2008 году, повествование велось именно от лица романтичной и нежной Ани — новенькой десятиклассницы, которая приехала в Москву из Екатеринбурга. Со второго сезона от рассказчицы в ее лице решили отказаться, чтобы не выделять Аню и сделать всех участниц «Ранеток» полноправными героинями. За четыре сезона девушка переживает три экранных влюбленности, но все они заканчиваются неудачно.

Анна Руднева сейчас, фото: соцсети

После «Ранеток». В 2012 году Анна Руднева вышла замуж за актера Павла Сердюка (Денис Шаталин в ситкоме «Моя прекрасная няня»), родила дочку Софью и собрала группу «Аня Руднева & Youngs». Вскоре после этого девушка увлеклась ювелирным делом — стала дизайнером украшений, которые продаются под брендом Ann Rudneva. Сейчас Анна замужем за музыкантом, диджеем, продюсером и педагогом Дмитрием Белиным, воспитывает сына Тимофея, записывает песни под именем Аня Ранетка, а также занимается постановкой различных мероприятий, проводит авторские караоке-вечеринки и дает уроки вокала.

Евгения Огурцова (Евгения Алехина в сериале)

Евгения Огурцова в сериале «Ранетки»

В группе. Клавишница Женя Огурцова с трех лет играла на фортепиано, училась в музыкальной школе, а в «Ранетках» оказалась по настоянию отца, который дружил с продюсером группы. Девушка поддерживала образ «рыжей бестии», бунтарки-рок-н-ролльщицы и на концертах прыгала по сцене так, что разбивала локти и колени в кровь. В разгар популярности «Ранеток» Огурцова вышла замуж за музыканта Павла Аверина, но уже через три года они развелись — это событие совпало с распадом группы.

В сериале Огурцова играла милую и покладистую умницу и отличницу Женю Алехину, которая, однако, порой бунтовала и конфликтовала с родителями — в частности, из-за поступления в музыкальное училище имени Снегина, где «учились» все Ранетки.

Евгения Огурцова сейчас, фото: соцсети

После «Ранеток» Евгения лечилась от депрессии, подрабатывала продавцом в секс-шопе и пыталась развивать самостоятельную карьеру, собрав панк-группу «Рыжая и Черти». Девушка вышла замуж во второй раз — за дизайнера Анатолия Романова, и родила сына Марка. После декрета вместе с коллегой по «Ранеткам» Еленой Третьяковой Женя запустила YouTube-канал Kuraga, куда выкладывались разные видео с участием практически всего состава группы.

С 2019 года Евгения Огурцова замужем за музыкантом и продюсером Николаем Осиповым. В 2021 году, в ожидании рождения дочери, Женя решила честно рассказать о том, как создавались «Ранетки». Скандальная книга «Ранетки. Счастливый билет в ад» описывает, как девушки подвергались домогательствам, эмоциональному и психологическому насилию, в каких отношениях состояли с продюсером Сергеем Мильниченко, и другие неприятные подробности закулисья.

В 2022 году 32-летняя Огурцова выпустила вторую книгу — «Моя особенная дочь», где рассказала о диагнозе дочери Евы (у нее ахондроплазия, или низкорослость) и о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться семье. Сейчас Женя готовит курс йоги для новичков и время от времени выступает вместе с мужем в составе кавер-группы, исполняя в том числе хиты «Ранеток».

Елена Третьякова (Елена Кулемина в сериале)

Елена Третьякова в сериале «Ранетки»

В группе. На кастинг в «Ранетки» Лена Третьякова поехала «ради прикола», а в итоге прошла в коллектив как вокалистка и бас-гитаристка. Третьякова заметно отличалась от остальных девушек — высоким ростом, образом разбитной пацанки... У нее даже имелся отдельный фан-клуб, который численностью едва ли уступал фан-клубу всей группы.

В сериале Лена Кулемина — серьезная и ответственная баскетболистка, которая встречается с учителем физкультуры Виктором Степновым (Виталий Абдулов). Увлечение героини спортом взято из реальной жизни: до «Ранеток» Третьякова занималась кикбоксингом и выступала в составе женской футбольной команды «Чертаново».

Елена Третьякова

После «Ранеток» Елена занималась сольной карьерой, выпустила альбом «Точка Б», но постепенно начала отдаляться от музыки. Преподавала кундалини-йогу, окончила Московский институт психоанализа, вела с Женей Огурцовой YouTube-канал. Сейчас 34-летняя Третьякова — клинический психолог, коуч и гештальт-терапевт, она живет с супругой Дианой и сыном Лео в Буэнос-Айресе.

Валерия Козлова (Валерия Новикова в сериале)

Валерия Козлова в сериале «Ранетки»

В группе. Леру Козлову заметили в танцевальной школе, где она исполняла номер с барабанами. А вот впервые за барабанную установку 19-летняя девушка села уже в составе «Ранеток». Самая яркая и импульсивная участница группы начала встречаться с продюсером Сергеем Мильниченко. Их отношения длились около трех лет и сопровождались частыми ссорами, из-за чего Леру решено было заменить. О своем «уходе» из «Ранеток» Козлова узнала в день большого концерта в Лужниках.

В сериале. Лера Новикова — уверенная в себе, самая влюбчивая и легкомысленная Ранетка, она постоянно в поиске приключений. После ухода из группы героиня Козловой временно исчезла и из сериала — по сюжету, Лера уехала учиться в Лондон. Впрочем, в третьем сезоне девушка возвращается, но становится совсем другим человеком — спокойной и рассудительной преподавательницей по вокалу.

Валерия Козлова сейчас, фото: соцсети

После «Ранеток» Валерия Козлова начала сольную карьеру под именем ЛеРа (позже — Лера Лера, или LERALERA), снялась в клипе группы Quest Pistols «Он рядом» (с участником группы Никитой Горюком ее связывали романтические отношения) и даже выпустила сольный альбом «Дай мне знак». В 2011—2015 годах находилась в творческом отпуске, а затем вернулась на сцену в составе группы 5sta Family, с которой работала два года. В 2019—2020 годах Лера и Нюта, которой ее заменили в «Ранетках», образовали дуэт, но выпустили всего один сингл, после чего закрыли проект.

На данный момент 35-летняя Валерия живет в Крыму вместе с любимым человеком, занимается благотворительной помощью животным, вяжет сумки и корзины, делает ароматические свечи.

Анна Байдавлетова (Нюта Борзова в сериале)

Анна Байдавлетова в сериале «Ранетки»

В группе. Аня Байдавлетова приехала из Ставрополя в Москву со своей группой Nine Lives, чтобы принять участие во втором сезоне шоу «СТС зажигает суперзвезду», а в итоге за две недели научилась играть на барабанах, тайно репетировала с группой еще до ухода Козловой, а затем полностью заменила ее в «Ранетках». Став новой участницей коллектива, девушка получила и новое имя — Нюта (чтобы ее не путали с Рудневой), и столкнулась с негативом со стороны поклонников: многие считали ее виновной в уходе Леры.

В сериале Нюта — добрая и застенчивая, но целеустремленная воспитанница детского дома, которая была фанаткой «Ранеток», сама научилась играть на барабанах и в итоге заменила уехавшую в Англию ударницу Леру. В третьем сезоне Нюту удочеряют учительница математики Людмила Борзова (Елена Борзова) и учитель истории Виктор Шинский (Арнис Лицитис).

Анна Байдавлетова, фото: соцсети

После «Ранеток». Анна Байдавлетова писала песни другим артистам и снималась в кино: помимо «Ранеток» и комедийного сериала «Амазонки из глубинки», в котором участвовали все девушки группы, Нюта сыграла эпизодические роли в детективном сериале «Майя», мелодраме «Юрочка» и криминальной драме «Все по закону». Сейчас 30-летняя Байдавлетова известна как блогер и сольная исполнительница Нюта.

Наталья Мильниченко (Щелкова) — Наталья Липатова в сериале

Наталья Мильниченко в сериале «Ранетки»

В группе Наташа Щелкова сочиняла песни и играла на гитаре. По словам Анны Рудневой, Наталья всегда была влюблена в продюсера Сергея Мильниченко и страдала, когда тот встречался с Лерой. Как только у него завершились отношения с Козловой, мечты Щелковой реализовались. Наташа и Сергей поженились, когда ей было 19, а ему — 43.

В сериале. Романтические переживания Натальи нашли отражение и на экране: ее конфликтная и эмоциональная героиня влюблена в друга детства Антона Маркина (Артур Сопельник), из-за чего недолюбливает Аню — тоже в него влюбленную. Впрочем, в сериале обеих девушек ждет разочарование: в конце первого сезона Антон уходит из школы и поступает в мореходное училище.

Наталья Мильниченко, фото: соцсети

После «Ранеток». К моменту распада группы Наташа родила двух дочерей — Рассказу и Иву. Музыкой она занималась все меньше, а мужу и детям уделяла времени все больше. Последние 10 лет Мильниченко появлялась в инфополе очень эпизодически: то в видеороликах канала Kuraga, то в контексте воссоединения с Аней Рудневой, с которой они записали песню «Мы потеряли время», то в качестве сольной исполнительницы под псевдонимом Валюта.

Но в 2022 году Наталья «переродилась» в неожиданном качестве: под ником Netoxic она «выстрелила» в соцсетях, где выкладывала мини-каверы на известные песни и популярные в Тиктоке мелодии. При этом девушка изменяла голос и прятала лицо под массивными очками и кислотно-зеленым париком, но поклонники довольно быстро вычислили экс-Ранетку.