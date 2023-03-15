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15 марта 2023, новость

Тарантино дописал сценарий своего последнего фильма

По данным СМИ, сценарий носит название «Кинокритик»
Квентин Тарантино | Источник: Алексей Молчановский

Голливудский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные источники.

По данным собеседников издания, сценарий носит название «Кинокритик» (The Movie Critic). В нем описываются события конца 1970-х годов, место действия — Лос-Анджелес. Отмечается, что картина может быть посвящена американской журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.

По данным инсайдеров, начало съемок запланировано на осень этого года, но пока Тарантино не заключил контракт с какой-либо киностудией.

Режиссер неоднократно заявлял о том, что планирует снять не более десяти фильмов. На данный момент, если считать две части боевика «Убить Билла» за одно произведение, у него вышло девять картин. Поэтому новый фильм может стать последним. Однако до этого режиссер также говорил о планах снять сериал.

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