Гарик Мартиросян объяснил уход из Comedy Club

Гарик Мартиросян

Продюсер и юморист Гарик Мартиросян в беседе с «7Дней» раскрыл причины ухода из шоу Comedy Club на ТНТ.

«Тут все очень просто, нет никаких секретных, подковерных историй. Просто в какой-то момент я понял, что... вырос. А площадка Comedy Club, по-моему, — это место для молодежного, задорного юмора», — поделился Мартиросян.

По словам шоумена, он осознал, что перестал быть молодым для участия в программе.

Мартиросян признался, что после ухода из Comedy Club «начал открывать для себя в творчестве другие двери».

Сейчас юморист выступает как ведущий шоу «Конфетка» вместе с Мариной Кравец.