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15 марта 2023, новость

Юрий Антонов высказался об уехавших из России артистах

Композитор предложил не вспоминать о тех, кто покинул страну
Юрий Антонов | Источник: PersonaStars

Композитор и певец Юрий Антонов высказался об артистах, уехавших из России после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает «МК».

По мнению Антонова, их не стоит обсуждать. «Это их право: уехали – и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — сказал он.

Композитор предположил, что «народ» не интересуется судьбой этих людей. «Мне это неинтересно не как профессионалу в своей сфере, а как личности», — сказал Антонов.

Ранее художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков высказался об уехавших из России артистах. Спиваков уверен, что оказавшимся за границей артистам приходится очень непросто.

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