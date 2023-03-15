Юрий Антонов высказался об уехавших из России артистах

Юрий Антонов | Источник: PersonaStars

Композитор и певец Юрий Антонов высказался об артистах, уехавших из России после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает «МК».

По мнению Антонова, их не стоит обсуждать. «Это их право: уехали – и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — сказал он.

Композитор предположил, что «народ» не интересуется судьбой этих людей. «Мне это неинтересно не как профессионалу в своей сфере, а как личности», — сказал Антонов.