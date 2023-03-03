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3 марта 2023, новость

Боярский пожаловался, что «стал глупее» после коронавируса

Артист признался, что у него до сих пор не прошел постковидный синдром
Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Боярский поделился в беседе «МК» подробностями состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

Боярский признался, что восстановление проходит сложно. По словам артиста, после ковида он стал «намного глупее» и менее подвижным. «Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошел», — объяснил актер.

14 июля 2021 года Боярский был госпитализирован с коронавирусом. 23 июля стало известно, что артист выписался.

Боярский также рассказал, что ему продолжают поступать предложения по работе, но тот отказывается. По словам артиста, ему неинтересно. На данный момент звезда предпочитает проводить время с семьей и внуками.

Ранее Боярский заявил, что с удовольствием посмотрит новую экранизацию «Трех мушкетеров» с темнокожим Д'Артаньяном.

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