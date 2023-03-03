Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в «Давай поженимся!»

Клава Кока и Роза Сябитова (фото: соцсети)

Певица Клава Кока спровоцировала слухи об участии в шоу «Давай поженимся!» постом в социальных сетях.

Кока опубликовала снимок со съемок нового шоу. На фото артистка позирует с ведущей «Давай поженимся!» Розой Сябитовой. «"Давай поженимся 2.0"?» — подписала публикацию исполнительница.

Поклонники выразили восторг от встречи звезд. Многие из них предположили, что Кока может стать новой ведущей программы.

Ранее Роза Сябитова заявила о необходимости смены формата «Давай поженимся!». По ее мнению, в шоу стоит пригласить молодую ведущую. Сваха предложила кандидатуру Коки на подобную роль. В свою очередь, певица согласилась стать ведущей передачи.

Напомним, «Давай поженимся!», как и ряд других развлекательных передач на «Первом канале», не выходит в эфир с начала специальной военной операции на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что на фоне спецоперации изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.