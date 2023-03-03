Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в «Давай поженимся!»

Певица Клава Кока спровоцировала слухи об участии в шоу «Давай поженимся!» постом в социальных сетях.
Кока опубликовала снимок со съемок нового шоу. На фото артистка позирует с ведущей «Давай поженимся!» Розой Сябитовой. «"Давай поженимся 2.0"?» — подписала публикацию исполнительница.
Поклонники выразили восторг от встречи звезд. Многие из них предположили, что Кока может стать новой ведущей программы.
Ранее Роза Сябитова заявила о необходимости смены формата «Давай поженимся!». По ее мнению, в шоу стоит пригласить молодую ведущую. Сваха предложила кандидатуру Коки на подобную роль. В свою очередь, певица согласилась стать ведущей передачи.
Напомним, «Давай поженимся!», как и ряд других развлекательных передач на «Первом канале», не выходит в эфир с начала специальной военной операции на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что на фоне спецоперации изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.
«Первый канал» неоднократно опровергал слухи о закрытии «Давай поженимся!», однако и о возвращении шоу в эфир пока не сообщает.