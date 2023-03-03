Наверх
3 марта 2023, новость

Михалков рассказал, когда запустят российский аналог «Оскара»

Кинематографист выступил с инициативой создания такой премии в мае 2022 года
Никита Михалков | Источник: PersonaStars

Режиссер Никита Михалков перед своей творческой встречей, организованной в рамках культурной программы Красноярского экономического форума, рассказал, когда запустят российский аналог «Оскара».

По его словам, премию Евразийской киноакадемии могут начать вручать в 2024 году.

Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения соответствующей кинопремии во время состоявшегося 26 мая 2022 года в столице Киргизии первого Евразийского экономического форума. В июне 2022 года он уточнил, что специально созванная рабочая группа занимается вопросом создания Евразийской киноакадемии по аналогии с Американской академией кинематографических наук и искусств.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Никита Михалков
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Михалков заявил о возвращении на сцену после выписки из больницы
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице
Михалкова перевели из реанимации в обычную палату
СМИ: у Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
В Госдуме допустили возвращение западных новинок в прокат в РФ
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Российские кинотеатры не пришли к общему мнению по показу нового «Аватара»
16-летний москвич победил в швейцарском аналоге шоу «Голос»
Сборы кинотеатров в России за год упали на 42%
Организаторы «Евровидения» оставили открытым вопрос участия россиян в голосованиях
Тина Канделаки прокомментировала санкции против Джима Керри
Назван ведущий церемонии вручения премии «Оскар»
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Стоянов вспомнил о провальном выступлении на юбилее Михалкова
Disney закрыла свои соцсети и сайты в России
Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок
Глава оскаровского комитета России покинет пост из-за отказа выдвинуть фильм
Названы фильмы, из которых выберут претендента от России на «Оскар»
Крис Рок отказался снова быть ведущим «Оскара» после пощечины от Уилла Смита
Ефремов, Миронов, Хабенский: звезды на открытии ММКФ 2022
Михалков заявил, что считает бессмысленным выдвигать российский фильм на «Оскар»
Актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино
Кончаловский: Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар»
Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении»
В России предложили принудительно лицензировать фильмы
Звезда фильма «Назад в будущее» получит почетный «Оскар»
Брэдли Купер рассказал о конфликте с известным режиссером
Названы даты проведения Московского международного кинофестиваля
В Москве начали показывать отмененного «Бэтмена»
В российских кинотеатрах начнут показывать сериалы
Долина предложила создать русскоязычный аналог «Евровидения»
Названы даты показа в России кинопремьер от Warner Bros.
Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения 2022»
Михаил Галустян рассказал о пользе санкций для российского кино
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Голливудская киностудия задумала возобновить прокат в России
Владелец франшизы «Сумерки» перестанет выпускать фильмы в РФ
45 лет спустя: «Служебный роман» снова выходит в прокат
Российские кинотеатры не будут повышать цену билетов
Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции
Якубович ответил на слухи о закрытии «Поля чудес»
Российские адвокаты решили подать в суд на Netflix
Иван Ургант прокомментировал свой отъезд из России
Московский международный кинофестиваль перенесли
Disney приостановит работу в России
Новые трейлеры
Особняк с привидениями
Тизер-трейлер (англ.)
Наследники
Трейлер (4 сезон, англ.)
Питер Пэн и Венди
Трейлер (англ.)
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Дублированный трейлер
Беглец
Дублированный трейлер
Джон Уик 4
Дублированный трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Трейлер
Почка
Трейлер (2 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь