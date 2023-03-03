Михалков рассказал, когда запустят российский аналог «Оскара»

Режиссер Никита Михалков перед своей творческой встречей, организованной в рамках культурной программы Красноярского экономического форума, рассказал, когда запустят российский аналог «Оскара».

По его словам, премию Евразийской киноакадемии могут начать вручать в 2024 году.

Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения соответствующей кинопремии во время состоявшегося 26 мая 2022 года в столице Киргизии первого Евразийского экономического форума. В июне 2022 года он уточнил, что специально созванная рабочая группа занимается вопросом создания Евразийской киноакадемии по аналогии с Американской академией кинематографических наук и искусств.