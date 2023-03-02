Комики из «Импровизации» запускают новое шоу на СТС

Антон Шастун на съемках шоу «Импровизаторы»

На телеканале СТС готовится к премьере новое комедийное шоу «Импровизаторы», над которым работает команда «Импровизации», об уходе из эфира которой стало известно в конце 2022 года: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.

Любимые комики будут на ходу играть миниатюры на заданные темы. В каждом выпуске постоянных участников ждет новый гость, который приготовит для них неожиданные задания. Герои не подозревают, что именно придется играть, ведь в этом проекте совсем нет сценария, а значит, шоу получится таким, каким его видит приглашенная звезда.

Одним из гостей первого сезона стал ведущий спортивного шоу СТС «Суперниндзя» Дмитрий Масленников. Также в статусе звездных гостей программу посетят Митя Фомин, Хабиб и другие.

Напомним, в декабре 2022 года руководство канала ТНТ сообщило о закрытии шоу «Импровизация». «Если один проект уходит, то ему на смену придут сразу несколько новых, которые быстро станут любимыми публикой, — так неизменно происходит из раза в раз», — отметили представители телеканала. Позже поклонникам предложили вернуть любимое шоу в эфир.