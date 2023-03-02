Наверх
2 марта 2023, новость

Комики из «Импровизации» запускают новое шоу на СТС

Любимый формат возвращается в телеэфир
Антон Шастун на съемках шоу «Импровизаторы»

На телеканале СТС готовится к премьере новое комедийное шоу «Импровизаторы», над которым работает команда «Импровизации», об уходе из эфира которой стало известно в конце 2022 года: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.

Любимые комики будут на ходу играть миниатюры на заданные темы. В каждом выпуске постоянных участников ждет новый гость, который приготовит для них неожиданные задания. Герои не подозревают, что именно придется играть, ведь в этом проекте совсем нет сценария, а значит, шоу получится таким, каким его видит приглашенная звезда.

Одним из гостей первого сезона стал ведущий спортивного шоу СТС «Суперниндзя» Дмитрий Масленников. Также в статусе звездных гостей программу посетят Митя Фомин, Хабиб и другие.

Напомним, в декабре 2022 года руководство канала ТНТ сообщило о закрытии шоу «Импровизация». «Если один проект уходит, то ему на смену придут сразу несколько новых, которые быстро станут любимыми публикой, — так неизменно происходит из раза в раз», — отметили представители телеканала. Позже поклонникам предложили вернуть любимое шоу в эфир.

Проект «Импровизаторы» стартует в эфире 16 марта в 20.00.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Импровизаторы
Импровизация
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Антон Шастун
Ведущая «Слабого звена» будет вести новую телеигру
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
Бабкина приступила к съемкам нового шоу о моде и преображении
Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу
ТНТ предложил зрителям «спасти» шоу «Импровизация»
Мартиросян станет ведущим нового музыкального шоу на ТНТ
На ТНТ подтвердили информацию о закрытии «Импровизации»
Глюк'Oza станет ведущей нового шоу на ТНТ
Ксения Бородина будет вести новое шоу на ТНТ: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Борис Корчевников будет вести новую программу на «России 1»
«Первый канал» запускает новое вокальное шоу с Пельшем
Светлаков и Клава Кока вошли в состав жюри нового телешоу
Билан, Мороз, Маликов: первые фото со съемок аватар-шоу «Первого канала»
Харламова в образе Емели первым разоблачили в шоу «Аватар»
Съемки нового шоу Малахова приостановили
Участник «Импровизации» объяснил, почему хотел уйти из проекта
Маликов и Билан ушли из шоу «Фантастика» на «Первом канале»
Фигуристка Медведева и блогеры снимаются в новом реалити-шоу
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Летучая объяснила, почему ушла из шоу с Роговым
Россиянам впервые покажут придуманный нейросетью сериал
Популярный ведущий объявил об уходе с СТС
Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид
В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом
Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Моргенштерн станет ведущим нового телешоу
Бузова и Джигурда снялись в сериале с Подкаминской
Бузова стала участницей вокального шоу
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Валерия запускает собственное телешоу
Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым
Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом»
Нонна Гришаева отправится на Луну: первые фото со съемок сериала
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото
Жанна Бадоева снимается в новом шоу талантов: первые фото
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей
Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Семья Кардашьян запустит новое шоу
Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу
«Пятница!» запускает необычное шоу талантов с призом в миллион
Наталья Водянова вместе с детьми будет вести тревел-шоу о России
Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х
Юлия Михалкова, Марина Александрова и Глюкоза снялись в шоу Шаца
Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»
Новые трейлеры
Питер Пэн и Венди
Трейлер (англ.)
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Дублированный трейлер
Беглец
Дублированный трейлер
Джон Уик 4
Дублированный трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Трейлер
Почка
Трейлер (2 сезон)
Фубар
Тизер (англ.)
Тед Лассо
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь