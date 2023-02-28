Названо имя председателя жюри Каннского кинофестиваля 2023

Рубен Эстлунд | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Рубен Эстлунд стал председателем жюри 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Variety со ссылкой на оргкомитет кинофестиваля.

При оценке кинокартин Эстлунд пообещал обращать особое внимание на «социальную функцию кинематографа». «Я счастлив, горд и шокирован оказанной мне честью… Нигде в мире кино планка ожиданий так не высока, как в тот момент, когда поднимается занавес и начинают показывать конкурсные фильмы смотра», — отметил он

Шведский режиссер является двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви» — их он получил за фильмы «Квадрат» и «Треугольник печали» в 2017 и 2022 годах.