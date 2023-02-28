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28 февраля 2023, новость

Названо имя председателя жюри Каннского кинофестиваля 2023

В 2023 году престижный смотр пройдет во второй половине мая
Рубен Эстлунд | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Рубен Эстлунд стал председателем жюри 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Variety со ссылкой на оргкомитет кинофестиваля.

При оценке кинокартин Эстлунд пообещал обращать особое внимание на «социальную функцию кинематографа». «Я счастлив, горд и шокирован оказанной мне честью… Нигде в мире кино планка ожиданий так не высока, как в тот момент, когда поднимается занавес и начинают показывать конкурсные фильмы смотра», — отметил он

Шведский режиссер является двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви» — их он получил за фильмы «Квадрат» и «Треугольник печали» в 2017 и 2022 годах.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая 2023 года. 

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