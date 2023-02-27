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27 февраля 2023, новость

Путин наградил режиссера Учителя орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Кинематографист был отмечен за вклад в развитие отечественной культуры и искусства
Алексей Учитель

Президент России Владимир Путин наградил режиссера, художественного руководителя киностудии «Рок» Алексея Учителя орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Режиссер был награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» был награжден председатель правления Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, а орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» — председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Кроме того, Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала.

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