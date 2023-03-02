Анастасия Резник — о съемках с Петровым, уходе из КВН и образе «девочки с губами»

Анастасия Резник

Роль Эли в «Непослушной» — ваша дебютная в большом кино. И сразу — в таком провокационном фильме, в жанре эротической драмы. Были сомнения по поводу участия?

В какой-то момент было, конечно, волнительно. Смогу ли я? Получится ли сделать это максимально искренне, живо, по-настоящему? Не устану повторять, как мне повезло с партнерами, с командой. Но, кстати, я не считаю, что наш фильм провокационный. Мне, честно скажу, не нравится это слово вообще.

Мы не собирались никого удивлять откровенными сценами, уж точно не было такой задачи. Подобных сцен очень много и в других проектах. Это не что-то сверхъестественное, это часть жизни. Анастасия Резник

Для меня провокация – это вызов с негативной стороны. А это был вызов с позитивной стороны. Чтобы люди могли пересмотреть свое отношение к тем или иным вещам, не стесняться своих чувств, себя настоящих, слышать себя. Чтобы пары могли разговаривать друг с другом, что, кому и как нравится. Это тоже важно, ведь у нас не принято об этом говорить. Поэтому я не считаю, что это провокация.

Тем не менее, фильм спровоцировал сравнения с известной эротической трилогией — зрители называют «Непослушную» российским ответом «Пятидесяти оттенкам серого». Как вы сами относитесь к этим параллелям?

Я не люблю и не хочу сравнивать. Не понимаю, зачем выискивать сходства и различия. Точно не было цели сделать какой-то «ответ». Вижу, что кто-то из зрителей отмечает параллель, и им это нравится. Кто-то пишет, что вообще не похоже, и им это нравится! Каждому откликнется свое.

Актеры часто говорят о дискомфорте или неловкости, комичности обстановки во время съемок откровенных сцен. Какая атмосфера царила на площадке у вас?

Юмор всегда присутствовал, конечно. При этом все было максимально деликатно и ровно так, как и должно быть в моем представлении. Безусловно, мне не было легко. Но я ни в коем случае не жалуюсь! Не хочу, чтобы зритель смотрел на меня и думал – господи, как она здесь страдает, как ей тяжело. Вообще, в актерской профессии это далеко не самые сложные сцены, которые бывают. А здесь атмосфера была максимально позитивная, легкая и понимающая.

Александр Петров и Анастасия Резник в фильме «Непослушная»

Одна из самых запоминающихся сцен в фильме — с шибари. Как вы готовились к ней? И насколько философия и эстетика шибари близки вам?

Мы обсуждали и репетировали это сцену с профессиональным мастером. Он показывал технику, рассказывал про философию. Практика шибари может помочь тем, кто находится в постоянном контроле, кто берет на себя ответственность за все и за всех. В шибари ты не можешь ничего контролировать, это делает мастер, а тебе остается только принять. Но в съемочном процессе невозможно до конца погрузиться и прочувствовать это, потому что нужно быть включенным, выполнять задачи и учитывать то, что ты в кадре.

Как вам работалось с Александром Петровым? Он давал вам какие-то советы, напутствовал вас?

Мне помогало то, что Саша просто, в первую очередь, человек! Замечательный человек. Был творческий процесс, мы много импровизировали, много обсуждали и разбирали. Очень ценно, когда тебя слушают и слышат.

Саша прекрасный партнер. Талантливый и трудолюбивый. Очень благодарна ему за поддержку.

Ваш творческий путь начался с КВН, вы играли в команде университета Плеханова «Станция Динамо». Это было просто хобби или что-то большее?

Это очень яркая часть моей молодости, моего студенчества. На тот момент это было больше, чем хобби. Моя команда, девочки большую роль сыграли в моей жизни и продолжают быть в ней. Мы сами писали материал и очень верили в то, что женская команда может быть не стереотипной, что женщины тоже могут в юмор. Сегодня, мне кажется, уже никому ничего не надо доказывать. Сейчас невероятное количество прекрасных девушек-комиков.

Вы же довольно успешно выступали и прошли в полуфинал Высшей лиги, но в 2021 году распустили команду. Почему?

Меня и мою сокомандницу пригласили в другой проект на ТНТ. Мы не могли совмещать, нужно было сделать выбор.

В КВН ваша команда часто шутила на тему стереотипов о женщинах. В юмористических роликах в блоге вы тоже иронизируете над своим амплуа «девочки с губами». Много ли в этом образе от вас настоящей — это такая самоирония или что-то более абстрактное? Где берете вдохновение?

Мне очень нравится наблюдать за людьми. И в КВН, и в «Женской сборной» (команда, в составе которой Анастасия Резник выступает на телешоу «Концерты» — прим. ред.) мы всегда ищем и показываем каких-то узнаваемых персонажей, с характерным поведением, манерами. Это рождается из жизни. Что касается личных юмористических роликов — это все тоже жизнь. Например, еду в машине, дурачусь, что-то внезапно придумывается — а вдруг это кому-то поднимет настроение, или кто-то узнает себя? Бывает, какие-то конкретные типажи меня веселят, либо поведение, на мой взгляд, забавное. Мне кажется, что нельзя позволить своему внутреннему ребенку исчезнуть с возрастом.

Конечно, после КВН мне хотелось доказать себе, в первую очередь, что я могу быть не только персонажем «девочка с губами». Хотя в этом нет ничего плохого.

Сейчас я уже чуть по-другому к этому отношусь. Важно принимать свою природу и развиваться. Все, что у меня есть в моей внешности — все свое, я такой родилась. Поэтому я не против играть и такой типаж. Нравится их иногда утрировать. Такие героини могут быть безумно обаятельными и смешными.

Анастасия Резник

То есть хочется, наоборот, разрушать эти стереотипы о внешности?

Хочется делать то, что люблю. Счастлива, когда это откликается людям. А если кому-то нравится мыслить стереотипами — это не моя проблема.

А фильм «Непослушная» как-то с этими стереотипами о женщинах работает, на ваш взгляд? Ваша героиня Эля — такая сильная и независимая девушка, борется за экологию, верна своим принципам, но потом сдается и оказывается в плену мужских желаний… Или нет?

Я не считаю, что она сдается. Не понимаю, почему нужно выбирать – карьера или любовь. Одно должно поддерживать другое. Мы меняемся, где-то становимся более лояльными или, наоборот, более категоричными, а иногда полностью меняем свое отношение.

Человек часто живет в масках и в установках других. Часто нужно пройти сложный путь для того, чтобы это распознать. Эля никого не предавала. Она встретила человека, который повлиял на ее жизнь. Из-за сложных взаимоотношений с отцом она не доверяет мужчинам, а тут появился такой человек, который многое изменил. Это же здорово, что они оба смогли прийти к себе благодаря тому, что встретились друг с другом. И измениться, как мне кажется, в лучшую сторону. Она влюбилась – это не является предательством.

А в целом вам каких героинь интереснее играть? Похожих на вас или, наоборот, максимально других?

Я готова играть самых разных, мне сейчас все интересно. В любом персонаже ищешь то, что вас связывает, – в мыслях, внешности, характере, деталях. Или наоборот, то, с чем ты никогда не сталкивался и хочется это прочувствовать, понять. Поэтому я хочу играть разных героинь и продолжать учиться это делать натурально, искренне, чтобы зритель верил.

Анастасия Резник

Есть ли у вас роль мечты?

Очень хочу сыграть в спортивной драме. Или в байопике! Также мечтаю сыграть историческую личность. Это так интересно и, мне кажется, так сложно! Мне нравится сериал «Корона», обожаю его и восхищаюсь актрисами – Эммой Коррин и Элизабет Дебики, сыгравшими принцессу Диану. Поражаюсь, как это все получается точно, воссоздаются реальные кадры из хроники жизни принцессы. Огромное вдохновение для меня – Джиллиан Андерсон, которая сыграла Маргарет Тэтчер. А еще Джессика Честейн в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Вот о таких ролях мечтается. И неважно, положительный или отрицательный герой. Мне интересно все!

А если выбирать из всех режиссеров в мире, с кем бы хотелось поработать?