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22 февраля 2023, новость

Ведущая «Слабого звена» будет вести новую телеигру

Мария Киселева стала ведущей шоу «На выход!»
Мария Киселева в шоу «На выход!»

Телеканал СТС готовит премьеру — новую телеигру «На выход!» с олимпийской чемпионкой Марией Киселевой, которая ранее вела шоу «Слабое звено». Старт программы в эфире состоится 8 марта.

«Здорово, что премьеру на СТС запланировали в такой праздничный день. Уверена, что приготовленные нами сюрпризы добавят яркие нотки и эмоции в жизни телезрителей».

Новая игра порадует поклонников легендарной предшественницы: как и в «Слабом звене», для участия в шоу «На выход!» игрокам потребуются интеллект и быстрота реакции. Восемь незнакомых друг с другом участников на время должны стать одной командой. После каждого раунда самый слабый игрок покидает площадку. Финалисты — оставшиеся два сильнейших участника — сразятся между собой, и сильнейший выиграет всю заработанную командой сумму.

Шоу «На выход!» стартует в телеэфире 8 марта в 20.00.

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