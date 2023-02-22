Ведущая «Слабого звена» будет вести новую телеигру

«Здорово, что премьеру на СТС запланировали в такой праздничный день. Уверена, что приготовленные нами сюрпризы добавят яркие нотки и эмоции в жизни телезрителей».

Новая игра порадует поклонников легендарной предшественницы: как и в «Слабом звене», для участия в шоу «На выход!» игрокам потребуются интеллект и быстрота реакции. Восемь незнакомых друг с другом участников на время должны стать одной командой. После каждого раунда самый слабый игрок покидает площадку. Финалисты — оставшиеся два сильнейших участника — сразятся между собой, и сильнейший выиграет всю заработанную командой сумму.