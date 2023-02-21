Фильмы студии Disney исчезнут из российского онлайн-кинотеатра

Часть фильмов кинокомпании The Walt Disney Company будет изъята из каталога онлайн-кинотеатра «Иви». Об этом стриминговый сервис сообщил на официальном сайте.
Заявляется, что «Вечная классика Disney» будет доступна до 28 февраля. Из онлайн-кинотеатра уберут большую часть анимационных проектов и фильмов студии. Среди них «Энканто», «Гравити Фолз», «Книга джунглей», «Приключения Винни Пуха», «Чумовая пятница», «Классный мюзикл», «Братец медвежонок», «911: Одинокая звезда».
Также после 1 марта будут недоступны к просмотру такие картины, как «Перси Джексон и Море чудовищ», «Однажды в Вегасе», «Аватар», «Время», «Виктор Франкенштейн», «Дом большой мамочки», «Секретные материалы», «Бердмэн».
В декабре прошлого года стало известно, что канал Disney прекратит вещание в России. Решения объяснили вводом антироссийских санкций и изъятием прав на показ в России мультфильмов и сериалов.
Ранее компания The Walt Disney объявила, что работает над продолжением самых популярных мультфильмов, а именно «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса».