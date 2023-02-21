Фильмы студии Disney исчезнут из российского онлайн-кинотеатра

Чумовая пятница

Часть фильмов кинокомпании The Walt Disney Company будет изъята из каталога онлайн-кинотеатра «Иви». Об этом стриминговый сервис сообщил на официальном сайте.

В декабре прошлого года стало известно, что канал Disney прекратит вещание в России. Решения объяснили вводом антироссийских санкций и изъятием прав на показ в России мультфильмов и сериалов.