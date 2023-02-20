Александр Рогов признался, что ушел с ТНТ из-за вспыльчивости

Стилист и телеведущий Александр Рогов в эфире онлайн-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан» признался, что ушел с телеканала ТНТ из-за вспыльчивости.
Рогов полтора года вел программу «Перезагрузка», однако решил покинуть пост ведущего. Стилист признался, что пилотный выпуск шоу был «ужасным», после чего он не хотел принимать участие в проекте. Остаться в передаче Рогова попросила продюсер Татьяна Шаврова.
«Сдуру ушел оттуда. Я же Овен, я же вспыльчивый, там поругался со всеми, сказал: "Я ухожу, хлопнув дверью, и вы мне еще перезвоните"», — вспоминает телеведущий. Спустя время Шаврова пригласила Рогова работать на СТС. Стилист признался, что жалел об уходе из «Перезагрузки».
Александр Рогов — стилист и дизайнер, получивший широкую известность благодаря участию в телепроектах на различных каналах: «Перезагрузка» на ТНТ, «Успеть за 24 часа» на СТС, «Большие надежды» на MTV. С 2020 года вел шоу «Рогов в деле» на СТС. В качестве приглашенной звезды появился в сериале «Воронины».