Александр Рогов признался, что ушел с ТНТ из-за вспыльчивости

Рогов полтора года вел программу « Перезагрузка », однако решил покинуть пост ведущего. Стилист признался, что пилотный выпуск шоу был «ужасным», после чего он не хотел принимать участие в проекте. Остаться в передаче Рогова попросила продюсер Татьяна Шаврова.

«Сдуру ушел оттуда. Я же Овен, я же вспыльчивый, там поругался со всеми, сказал: "Я ухожу, хлопнув дверью, и вы мне еще перезвоните"», — вспоминает телеведущий. Спустя время Шаврова пригласила Рогова работать на СТС. Стилист признался, что жалел об уходе из «Перезагрузки».