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20 февраля 2023, новость

Александр Рогов признался, что ушел с ТНТ из-за вспыльчивости

Стилист заявил, что, уходя с телеканала, «поругался со всеми»
Александр Рогов

Стилист и телеведущий Александр Рогов в эфире онлайн-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан» признался, что ушел с телеканала ТНТ из-за вспыльчивости.

Рогов полтора года вел программу «Перезагрузка», однако решил покинуть пост ведущего. Стилист признался, что пилотный выпуск шоу был «ужасным», после чего он не хотел принимать участие в проекте. Остаться в передаче Рогова попросила продюсер Татьяна Шаврова.

«Сдуру ушел оттуда. Я же Овен, я же вспыльчивый, там поругался со всеми, сказал: "Я ухожу, хлопнув дверью, и вы мне еще перезвоните"», — вспоминает телеведущий. Спустя время Шаврова пригласила Рогова работать на СТС. Стилист признался, что жалел об уходе из «Перезагрузки».

Александр Рогов — стилист и дизайнер, получивший широкую известность благодаря участию в телепроектах на различных каналах: «Перезагрузка» на ТНТ, «Успеть за 24 часа» на СТС, «Большие надежды» на MTV. С 2020 года вел шоу «Рогов в деле» на СТС. В качестве приглашенной звезды появился в сериале «Воронины».

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