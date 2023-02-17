Боярский заявил, что посмотрел бы новых «3 мушкетеров» с темнокожим Д'Артаньяном

Кадр из фильма «Три мушкетера»

Народный артист Михаил Боярский в беседе с «Ньюс.Ру» отреагировал на появление темнокожего актера в новой экранизации «Трех мушкетеров».

Накануне вышел трейлер британского фильма, в котором Д'Артаньяна сыграл Малачи Пуллар-Лачмэн. «Что тут сказать, буду загорать. А если серьезно, то с удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину», — заявил российский артист.

Боярский исполнил роль Д'Артаньяна в 1979 году в экранизации романа Александра Дюма. Эта роль стала одной из самых узнаваемых в карьере актера. В новой версии фильма Д'Артаньян также присоединяется к трем мушкетерам, чтобы защитить короля Франции. Отважной четверке предстоит интригующее и захватывающее противостояние со злым кардиналом и коварной Миледи.