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17 февраля 2023, новость

Боярский заявил, что посмотрел бы новых «3 мушкетеров» с темнокожим Д'Артаньяном

Звезда советской экранизации романа Александра Дюма пошутил, что будет загорать
Кадр из фильма «Три мушкетера»

Народный артист Михаил Боярский в беседе с «Ньюс.Ру» отреагировал на появление темнокожего актера в новой экранизации «Трех мушкетеров».

Накануне вышел трейлер британского фильма, в котором Д'Артаньяна сыграл Малачи Пуллар-Лачмэн. «Что тут сказать, буду загорать. А если серьезно, то с удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину», — заявил российский артист.

Боярский исполнил роль Д'Артаньяна в 1979 году в экранизации романа Александра Дюма. Эта роль стала одной из самых узнаваемых в карьере актера. В новой версии фильма Д'Артаньян также присоединяется к трем мушкетерам, чтобы защитить короля Франции. Отважной четверке предстоит интригующее и захватывающее противостояние со злым кардиналом и коварной Миледи.

Премьера новой экранизации романа «Три мушкетера» состоится 23 марта.

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