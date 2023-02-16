Мороз, Тодоренко, Ефремов посетили презентацию «Содержанок 4»

В Москве состоялась презентация нового, четвертого сезона сериала «Содержанки». Светское мероприятие посетили шоураннер Ирина Сосновая, актеры Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Александра Ревенко, Сергей Гилев, а также присоединившиеся в четвертом сезоне Никита Ефремов, Сергей Горошко и режиссер Ламара Согомонян.
Напомним, сюжет продолжения разворачивается спустя три года после финала третьего сезона. Герои встречаются на вечеринке в рамках петербургского форума. За прошедшее время Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена восточного происхождения (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, а Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Появляется на вечеринке и героиня Дарьи Мороз Лена Широкова. Вечер встречи старых знакомых внезапно прерывает смерть одного из влиятельных гостей.
Звездными гостями мероприятия стали Наталья Подольская, Елизавета Шакира, Елизавета Ищенко, Пелагея Невзорова, Анна Банщикова, Регина Тодоренко, Анна Котова-Дерябина, Андрей Золоторев и многие другие.
Первая серия нового сезона «Содержанок» доступна на онлайн-платформе Start.