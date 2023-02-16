Мороз, Тодоренко, Ефремов посетили презентацию «Содержанок 4»

Напомним, сюжет продолжения разворачивается спустя три года после финала третьего сезона. Герои встречаются на вечеринке в рамках петербургского форума. За прошедшее время Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена восточного происхождения (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, а Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Появляется на вечеринке и героиня Дарьи Мороз Лена Широкова. Вечер встречи старых знакомых внезапно прерывает смерть одного из влиятельных гостей.