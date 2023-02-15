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15 февраля 2023, новость

Внучка Талызиной рассказала о съемках в откровенных сценах

23-летняя Анастасия Талызина призналась, что ей смешно играть постельные сцены
Анастасия Талызина

Актриса Анастасия Талызина поделилась в беседе с изданием «7 Дней» впечатлениями от съемок в откровенных сценах.

По мнению Талызиной, нет ничего смешнее, чем играть постельные сцены. Она рассказала о распространенном мнении актеров о том, что откровенные эпизоды получаются «намного ярче», когда коллеги не испытывают друг к другу сексуального влечения. Она привела в пример свои постельные сцены с артистом Антоном Жижиным в сериале «Патриот» и опровергла слухи об их романе.

«На самом деле в жизни мы с Антоном друзья, братаны и больше ничего такого», — поделилась Талызина.

Сериал «Патриот», где Талызина и Жижин исполняют главные роли, рассказывает о спецназовце Сане Кучине, который возвращается домой из армии и устраивается охранником в продуктовый магазин. Честный, патриотичный, деятельный герой, верящий в великую Россию, берется навести порядок в родном городке. Премьера состоялась в 2020 году, а в феврале 2023 стартовал показ нового, третьего сезона.

Читайте интервью с Анастасией Талызиной — о детстве и юности, отношении к громкой фамилии и преодолении самой себя.

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