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15 февраля 2023, новость

Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году

Участники группы сыграют камео в роуд-муви «Тур с Иванушками»
«Иванушки International» | Источник: PersonaStars

Съемки музыкальной комедии «Тур с Иванушками» о российской поп-группе «Иванушки International» стартуют во второй половине 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал продюсер фильма Дмитрий Пристансков, премьера фильма запланирована к 7 марта 2024 года. «Съемки мы должны начать в августе–сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведем переговоры, проект в стадии сборки», — уточнил он.

В продюсерском центре Игоря Матвиенко уточнили, что картина выйдет с логлайном «просто дети стали старше…» Съемки пройдут в нескольких городах: в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.

«Это кино — летнее путешествие по солнечному югу России, дарящее хорошее настроение под музыку "Иванушек International"», — рассказали в центре, уточнив, что участники группы появятся в фильме в камео.

Как ранее рассказывал сам Игорь Матвиенко, фильм будет снят в формате роуд-муви (фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге). По сюжету, три фанатки «Иванушек» отправятся с группой на гастроли, каждая достигнет в этом приключении своей цели.

Группа «Иванушки International» была создана в 1994 году. Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов являются участниками группы с момента ее основания и до настоящего времени. В 2013 году к коллективу присоединился Кирилл Туриченко, заменивший Олега Яковлева, который принял решение развивать сольную карьеру.

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