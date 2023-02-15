Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым

В центре сюжета драмы — ведущий спортивных новостей и семьянин Егор (Ефремов), который столкнулся с кризисом среднего возраста. Чужая трагедия заставляет его переосмыслить собственную жизнь, однако обретение нового предназначения дорого обходится: герой теряет работу и оказывается на грани развода с женой (Старшенбаум).