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15 февраля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым

Звезды поддержали выход в прокат «Здорового человека»
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В киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера драмы Петра Тодоровского-мл. «Здоровый человек».

На красной дорожке картину вместе с режиссером представили актеры: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Дарья Балабанова, Мария Лобанова, Олег Чугунов.

Звездными гостями премьеры стали Настасья Самбурская, Агата Муцениеце, Александра Ревенко, Елизавета Шакира, Рома Зверь (Билык), Анастасия Резник, Кузьма Сапрыкин, Ольга Кузьмина, Наталья Земцова и многие другие.

В центре сюжета драмы — ведущий спортивных новостей и семьянин Егор (Ефремов), который столкнулся с кризисом среднего возраста. Чужая трагедия заставляет его переосмыслить собственную жизнь, однако обретение нового предназначения дорого обходится: герой теряет работу и оказывается на грани развода с женой (Старшенбаум). 

Производством фильма занималась кинокомпания 1−2−3 Production. Картина была отмечена тремя статуэтками «Золотого орла»: в номинациях «Лучшая мужская роль» (Никита Ефремов), «Лучшая женская роль» (Ирина Старшенбаум) и «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Балабанова).

В широкий прокат «Здоровый человек» выйдет 2 марта.

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