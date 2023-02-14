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14 февраля 2023, новость

Роман Мадянов ушел из театра Маяковского

Артист прослужил в театре около 20 лет
Роман Мадянов

Актер Роман Мадянов покинул Московский академический театр имени Владимира Маяковского по собственному желанию. Об этом он рассказал в беседе с «АиФ».

В театре артист прослужил около 20 лет. «Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: «Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?» — прокомментировал свой уход Мадянов. Актер отметил, что не гонится за званиями.

По словам Мадянова, он не оставил театр и кино насовсем. Однако артист намерен отказываться от «проходных ролей». «Выходил на сцену с такими артистами, мама родная! И заслужил их уважение не зазря», — говорит он.

Роман Мадянов удостоен звания заслуженного артиста РФ и премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Актер также является лауреатом Национальной премии кинокритики за лучшую мужскую роль второго плана.

Впервые появился на экране в 1971 году. Одной из самых ярких работ актера в кино стала роль прокурора Анциферова в нашумевшем телесериале «Гражданин начальник». Также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Левиафан», «Угрюм-река», «Домашний арест», «Монах и бес», «СуперБобровы» и многих других.

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