Роман Мадянов ушел из театра Маяковского

Роман Мадянов

Актер Роман Мадянов покинул Московский академический театр имени Владимира Маяковского по собственному желанию. Об этом он рассказал в беседе с «АиФ».

В театре артист прослужил около 20 лет. «Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: «Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?» — прокомментировал свой уход Мадянов. Актер отметил, что не гонится за званиями.

По словам Мадянова, он не оставил театр и кино насовсем. Однако артист намерен отказываться от «проходных ролей». «Выходил на сцену с такими артистами, мама родная! И заслужил их уважение не зазря», — говорит он.

Роман Мадянов удостоен звания заслуженного артиста РФ и премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Актер также является лауреатом Национальной премии кинокритики за лучшую мужскую роль второго плана.