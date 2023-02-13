Адвокат прокомментировал решение Ефремова отозвать ходатайство

Михаил Ефремов в суде во время оглашения приговора | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал, что решение отозвать ходатайство о замене неотбытой части срока в колонии на принудительные работы артист принял самостоятельно. Как заявил «Газете.Ru» Падалко, причину решения Ефремова он не имеет права называть.

«Это решение самого Михаила Юрьевича. Причины я не уполномочен комментировать. Это его добровольное решение. Он решил, что ходатайства, ранее поданные, преждевременны», — сказал Падалко.

По словам юриста, 17 февраля он будет представлять интересы Ефремова на заседании в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Ранее о том, что Ефремов отозвал ходатайство о замене срока на принудительные работы, сообщили в Алексеевском районном суде.

Михаил Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.