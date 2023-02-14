6 фильмов про День святого Валентина, романтичных и не только

Мег Райан в фильме «Неспящие в Сиэтле» | Источник: Legion-Media.ru

Однажды зимним вечером в эфир радиостанции поступает звонок от 8-летнего Джоны из Сиэтла. Мальчик сообщает о том, что его папе нужна новая жена, а на вопрос ведущей о маме отвечает, что та умерла. Тогда к телефону подходит отец мальчика, Сэм, и его трогательный рассказ о жене заставляет рыдать всех радиослушательниц. Среди них оказывается и журналистка Энни Рид. Девушка готовится к свадьбе с очень серьезным и достойным человеком, но теперь не может выкинуть из головы того печального вдовца с проникновенным голосом…

С премьеры «Неспящих в Сиэтле» прошло уже 30 лет, а мы до сих пор умиленно вздыхаем над этой красивой историей любви, кульминация которой приходится на День святого Валентина. Именно в эту дату Энни предлагает Сэму встретиться на крыше Эмпайр-стейт-билдинг на закате — прямо как герои ее любимого фильма «Незабываемый роман». Уютная мелодрама Норы Эфрон, по праву считающаяся золотой классикой жанра, с неподражаемым дуэтом меланхоличного Тома Хэнкса и очаровательной Мег Райан — идеальный выбор для романтического вечера.

Еще одна душещипательная лента в нашей подборке известна зрителям гораздо меньше, но, поверьте, эта история безграничной любви способна выжать все слезы даже из самого прожженного циника. Во многом — благодаря пронзительной игре Бетти Уайт, которая максимально уходит здесь от своего привычного комедийного амплуа.

Героиня Уайт, старушка по имени Кэролайн Томас, на протяжении всей жизни, в каждый День святого Валентина приходит на вокзал. Здесь 65 лет назад она в последний раз видела своего мужа, когда провожала его на войну. Но так и не дождалась обратно — пропавший без вести Нил был объявлен погибшим. Тележурналистка Сьюзан Эллисон намерена снять о Кэролайн репортаж, но этим ее роль в судьбе женщины, конечно же, не ограничится.

Кадр из фильма «День святого Валентина» | Источник: Legion-Media.ru

Вспоминая фильмы про День святого Валентина, невозможно обойти стороной этот классический голливудский капустник от Гэрри Маршалла, в котором артисты масштаба Джулии Робертс, Энн Хэтэуэй, Брэдли Купера и Эштона Кутчера проводят самый романтичный день в году кто во что горазд. Кто-то — в одиночестве и печальных мыслях, кто-то — в рабочем угаре, а кто-то — на высоте десяти тысяч метров.

Традиционное переплетение судеб, одиноких сердец и красивых людей в большом городе, приправленное шутками про секс, в меру комичными ситуациями и романтическими поступками, — ко всему прочему, еще и неплохое пособие для тех, кто ищет нестандартные способы провести День всех влюбленных. Как вам идея киносеанса на кладбище или вечеринки под названием «Я ненавижу День святого Валентина»?

На вечеринку из предыдущего фильма с удовольствием пришла бы героиня этой романтической комедии по имени Женевьева. Она не верит в любовь, предпочитает несерьезные отношения и верна своему принципу — пять свиданий и не больше. Но философия девушки проходит проверку на прочность, когда она встречает Грега…

Легкая комедийная мелодрама со звездами «Моей большой греческой свадьбы» Ниа Вардалос и Джоном Корбеттом подкупает искренностью, простой, но важной мыслью о проработке своих страхов и не претендует на что-то большее, чем приятный фильм для 14 февраля — в конце концов, когда еще радовать себя незамысловатыми ромкомами, отключив голову и поддавшись чувствам?

Настоящая любовь способна победить любые кризисы. Но найдут ли герои силы справиться с проблемами в отношениях? Или все закончится сплошными разочарованиями, расставаниями и болью? В российской версии киноальманаха о Дне святого Валентина испытания сердечным праздником проходят Александр Яценко, Анна Цуканова-Котт, Максим Виторган, Олеся Судзиловская, Кирилл Плетнев и другие звезды российского кино, разыгрывающие эпизоды из бурной столичной жизни — страстные и захватывающие, смешные и нелепые, и очень узнаваемые.

Магнетическая драма Питера Уира прекрасно подойдет тем, кто не в настроении погружаться в слащавые любовные истории и готов подойти ко Дню святого Валентина с другой стороны — сохранив атмосферу красоты и нежности этого праздника… и добавив будоражащей мистики.