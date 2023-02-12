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12 февраля 2023, статьяОбзоры

Нельзя пропустить: 12 самых любопытных новых сериалов февраля

Обязательный к просмотру ретро-триллер с Янковским про одинцовского маньяка, размашистые байопики Раневской и Шаляпина, шпионский сериал с Евой Грин и возвращение «Содержанок». Все самые сочные сериальные новинки февраля – в нашем обзоре.

«Нолли», со 2 февраля

Кадр из сериала «Нолли»

В трехсерийной британской драме «Нолли» Хелена Бонем Картер исполняет роль эксцентричной Ноэль Гордон, звезды популярного телевизионного ситкома 1960-80-х. Гордон царствовала на съемочной площадке, подавляя всех своим обаянием. Но на пике славы актрису уволили, выставив за дверь без внятных объяснений. После публичного унижения Нолли вновь пытается найти свое место в мире.

Душераздирающий портрет забытой звезды с любовью и нежностью к телевидению прежних лет и к его героям написал сценарист возрожденного «Доктора Кто» Расселл Т. Дейвис.

«Дорогой Эдвард», с 3 февраля

В адаптации романа-бестселлера Энн Наполитано события разворачиваются вокруг 12-летнего мальчугана, единственного выжившего в авиакатастрофе. Эдвард становится самым известным сиротой в мире. Но потерявший любящих родителей и брата «чудо-мальчик», как его называют в газетах, совсем не чувствует, что ему повезло. Он переезжает к своей депрессивной тете (Тейлор Шиллинг) и пытается жить дальше, лавируя между травмой и странным образом приобретенной славой.

Имеются и другие сюжетные линии, одну из них тонко ведет актриса Конни Бриттон, героиня которой потеряла мужа. Несмотря на обилие страдания и потерь в кадре, сериал наполняют светлые, а порой и забавные моменты, которые определенно дают надежду.

Дорогой Эдвард
2023/СШАдрама
Моя оценка

«Комплекс бога», с 3 февраля

К успешному психиатру (Кирилл Кяро) на прием приходит респектабельный, но нервный пациент (Даниил Страхов), одержимый навязчивым желанием убивать. Доктор всей душой хочет ему помочь, хоть и подозревает, что страшные мысли уже могли реализоваться. Тем более, в это же время у знаменитого музыканта (Шамиль Хаматов) исчезает несовершеннолетняя дочь, а полиция находит тело еще одной девочки…

Режиссером напряженного психологического триллера выступила Флюза Фархшатова, а все ниточки связала воедино сценарист Алена Званцова, известная по сериалам «Оттепель» и «Частица вселенной».

Комплекс бога
2023/Россия18+драмадетектив
Моя оценка

«Фишер», с 8 февраля

Амбициозный российский ретро-триллер в жанре true crime рассказывает о поисках и поимке серийного убийцы Сергея Головкина по прозвищу Фишер. Троица следователей (их играют Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич) идет по следу маньяка, жестоко убившего как минимум 11 мальчиков-подростков. Сериалу уже щедро раздают комплименты за детальное воспроизведение атмосферы 80-х, разлитое в воздухе напряжение и интересные портреты сыщиков.

7.4
Фишер
2023/Россия18+драмакриминалтриллердетектив
Моя оценка

Шоураннерами стали Сергей Кальварский и Наталья Капустина, перелопатившие тонны информации об одинцовском маньяке. В качестве постановщиков выступили Любовь Львова и Сергей Тарамаев, снявшие недавно вышедшую «Черную весну», а до того – симпатичную ретро-драму «Доктор Преображенский». Одна из главных интриг проекта: кто же исполнил роль самого Фишера?

«Раневская», с 8 февраля

Байопик Фаины Георгиевны Раневской начинается с юности великой русской актрисы в Таганроге и плавно проходит через все ее знаковые роли и жизненные драмы.

Раневская
2023/Россия16+драмабиография
Моя оценка

Можно представить, насколько сложно было подобрать харизматичную актрису на главную роль. В итоге в образ естественно вжилась Мариэтта Цигаль-Полищук, а среди других приятных появлений — Александр Домогаров в роли Качалова, в которого известная своей язвительностью актриса была влюблена, и Полина Кутепова, сыгравшая Павлу Вульф.

Хотя «Раневская» — типичный телевизионный проект, в нем есть то, что было и в самой актрисе: трогательная, нежная и всепоглощающая любовь к театру.

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Я не стала Раневской. Никто не может стать ею»

«Смешная девчонка», с 9 февраля

Барбара Паркер (Джемма Артертон) стала королевой красоты в родном Блэкпуле. Но больше всего на свете она мечтает не очаровывать мужчин, а смешить людей. Не желая довольствоваться званием главной красавицы провинциального городка и держа в голове образцовую рыжеволосую комикессу Люсиль Болл (в нее преображалась Николь Кидман в драме «В роли Рикардо»), Барбара перебирается в Лондон и пытается пробиться на телевидении. Тут-то ей и предоставляется шанс попасть в новый многообещающий ситком.

Смешная девчонка
2023/Великобритания18+комедия
Моя оценка

Действие происходит в 60-х, так что красочные наряды и пышные прически прилагаются. А красавица Джемма Артертон обнаруживает такую способность к искрометной комедии, что на ее месте сложно представить кого-то другого. «Смешная девчонка» — экранизация книги популярного британского писателя и сценариста Ника Хорнби, из-под пера которого вышли роман и сценарий фильма «Мой мальчик».

«Шаляпин», с 13 февраля

В год празднования 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина выходит байопик об обладателе мощного баса и уникального артистизма. Простой парень приехал покорять российские столицы без копейки денег и в результате добился мировой славы. В судьбе певца участвовали многие, помогал ему и знаменитый меценат Савва Мамонтов. Сериал раскрывает и драматичные аспекты личной жизни Шаляпина: то, как непросто ему дался выбор между итальянской балериной Иолой и поклонницей Марией (Юлия Снигирь). Заглавную роль в проекте исполнил звезда сериала «Художник» Александр Горбатов.

Шаляпин
2023/Россия16+драмабиография

«Антология русского хоррора: Красный состав», с 16 февраля

Анимационная хоррор-антология, призванная стать своего рода нашим ответом сериалу «Любовь, смерть и роботы». В основе серии лежат произведения русских писателей-классиков (от Пушкина и Толстого до Александра Грина), переосмысленные на современный манер и исполненные в различных анимационных стилях разными режиссерами. «Лесной царь» Жуковского, например, предстал в киберпанк-стилистике.

Антология русского хоррора: Красный состав
2023/Россия18+ужасытриллермультсериалы

«Содержанки. Перезагрузка», с 16 февраля

Те самые «Содержанки», только в петербургском антураже. Со времен событий третьего сезона прошло три года. В личной жизни героев случилось немало перемен, но главное — они переехали в город на Неве. В «Перезагрузке» к своим ролям возвращаются Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Сабина Ахмедова и Александра Ревенко. Появятся и новые персонажи, среди которых самым любопытным кажется бизнесмен в исполнении значительно «прибавившего в весе» Никиты Ефремова.

Содержанки. Перезагрузка
2023/Россия18+драмамелодрама

«Здравствуй, будущее!», с 17 февраля

В сериале про альтернативное будущее Билли Крудап играет находчивого продажника Джека, предлагающего всем желающим приобрести участок... на Луне. Ретрофутуристичный мир предстает почти идеальным, но похоже, это только видимость. Ведь даже в трейлере в широкой улыбке главного героя проскальзывает нервное напряжение. Режиссером проекта стал Джонатан Энтвистл, ранее снявший сериал «Мне это не нравится».

Здравствуй, будущее!
2023/СШАдрамакомедия

«Связь», с 24 февраля

Во франко-британском шпионском триллере Венсан Кассель и Ева Грин играют агентов и бывших любовников. Это не последнее появление актеров в подобных отношениях: в новой экранизации «Трех мушкетеров» Кассель стал благородным Атосом, а Ева Грин — обворожительной Миледи. Шестисерийная «Связь» же интригует непредсказуемым и многослойным сюжетом, в котором политические разборки перемежаются страстной любовью. А ошибки прошлого, как говорится в официальном синопсисе, могут оказать разрушительное влияние на будущее.

Связь
2023/Великобритания, Франция18+драматриллер

«Консультант», с 24 февраля

В сатирическом триллере Кристоф Вальц играет антикризисного менеджера, призванного наладить работу пережившей серьезную встряску компании. У пронырливого консультанта свои методы, в двух словах их можно описать так: «мягко стелет, да жестко спать». Сотрудники окажутся на грани увольнения за смехотворные проступки, а вокруг загустеет атмосфера страха. Пародию на корпоративную культуру продюсирует сам Вальц, так что ждем его полной актерской самоотдачи, ведь он так великолепно умеет играть мерзавцев с мягкими манерами.

Консультант
2023/США18+комедиятриллер
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